SMHI: Slut på högsommarvärmen

Foto: Johan Nilsson/TT

De senaste dagarna har hög värme hållit landet i sitt grepp – men nu står vi inför en betydlig temperatursänkning.

Juni har gjort storstilad entré, med temperaturer på 25 till 30 grader i större delen av landet de senaste dygnen – men nu slår det om och blir markant svalare.

– En front med regn och skurar har dragit in från sydväst över Götaland, och bakom den strömmar svalare luft in. Det rör sig norrut och kommer nå norra Norrland under söndagen, säger Therese Gadd.

Nederbörden väntas tillta i intensitet när fronten når landets nordligaste delar, med kraftiga skurar och inslag av åska som följd.

När fronten dragit förbi väntar några dagar av ostadigt väder och temperaturer på 15 till 20 grader – och längst norrut blir det av allt att döma ännu svalare än så.

– På tisdag ser det bara ut att bli mellan fem och tio grader längst i norr, säger Gadd.

De senaste dagarna har också präglats av en del ganska kraftfulla åskinslag i landets södra halva – men SMHI har inte noterat blixtnedslag i mängder utöver det vanliga.

– Vi har inte fått någon uppgift om att det ska ha varit något extremt eller ovanligt, säger Gadd.