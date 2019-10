Knarkliga avslöjad – 15 personer åtalas

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ligan misstänks ha fört in tusentals kilo kokain och heroin till Europa via Nederländerna – och smugglat delar av narkotikan vidare till bland annat Sverige.

Nu åtalas 15 personer för att ha varit delaktiga i nätverket.

Åtalet, som lämnades in till Göteborgs tingsrätt under tisdagen, omfattar minst 42 kilo kokain, 50 kilo heroin samt ytterligare 40 kilo heroin eller kokain.

Enligt kammaråklagare Anna Svedin tros de faktiska mängderna som förts till Skandinavien dock vara ännu högre.

– Det här är baserat enbart på mängder som vi känner till, säger hon.

– Det är narkotika till ett sammanlagt värde vid gatuförsäljning av minst 112 miljoner kronor.

Samtidigt är den svenska och danska delen av smugglingsligan, som tros ha sina rötter i västra Afrika, bara en liten del av den totala brottsligheten.

– Åtalet avser en väldigt liten del av en mycket välorganiserad och omfattande verksamhet som smugglat tusentals kilo heroin och kokain till Europa under flera år, säger Anna Svedin.

Gömda sedlar

De ansvariga för smugglingen tros ha sin bas i Nederländerna, där narkotikan även packats om i olika kapslar och skickats vidare till bland annat Sverige. Knarket har smugglats in både i olika kurirers bagage och genom att kurirerna svalt narkotikan.

Pengarna från narkotikaförsäljningen har sedan slussats tillbaka till Nederländerna, antingen via penningkurirer eller olika former av svartväxling. Bland annat hittades 1,7 miljoner kronor undangömda vid ett tillslag mot ett växlingskontor i Göteborg.

– Vi har huvudmännen i Nederländerna och en av dem åtalas nu. Det är normalt sett svårt, men här har vi lyckats att åtala i alla fall någon av personerna högre upp, säger Anna Svedin.

– Sedan har vi dem som fört in narkotikan i Sverige och sedan dem som distribuerat narkotikan i Stockholm och Göteborg. Så det är ett par nivåer över gatunivån kan man säga.

Fallet kom till svensk kännedom via polisen i Österrike våren 2018. Via hemlig avlyssning kunde Tullverket under sensommaren och hösten förra året också göra en rad större beslag.

– Vi har väldigt mycket hemlig avlyssning och väldigt mycket information från telefoner i chattar. Vissa av de här personerna har haft så mycket som tolv telefoner, en person har haft 30 olika simkort i sin telefon, säger Anna Svedin.

– Det finns väldigt mycket bevisning.

Dubblade priset

Tullverket, som tillsammans med Åklagarmyndigheten höll en pressträff på tisdagseftermiddagen, har beskrivit fallet som ett av myndighetens största ärenden de senaste 30 åren.

Enligt Gill Eriksson, biträdande chef på Tullkriminalenheten, gjorde Tullverket under förra hösten en rad stora narkotikabeslag som totalt sett också fick en tillfällig effekt på herointillgången och -priserna.

– Under hösten 2018 när vi gjorde flera beslag fick vi indikationer från Stockholm om att priserna på heroin fördubblades under perioden som vi var lyckosamma, säger hon.

– Det är första gången jag hört att det vi gjort faktiskt haft genomslag på gatan också.