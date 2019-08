Solange i Älmhult – jobbar med Ikea

Foto: Thomas Johansson / TT

R'n'b-stjärnan Solange Knowles följer i Kanye Wests fotspår. Hon har nämligen åkt till Älmhult för att besöka Ikea, skriver .

Förra året blev det klart att Solange och hennes företag ska skapa en kollektion åt Ikea. Och efter helgens spelning på Way Out West i Göteborg for hon till Småland för att ta fram produkter tillsammans med möbeljättens designavdelning.

Än så länge är inte så mycket mer klart än att kollektionen ska heta "Gåtfull" och att föremålen ska "fylla ett funktionellt värde i hemmet och ha ett känslomässigt värde".

– Vi är inne i en utvecklingsfas, säger Johanna Martin vid Ikeas pressavdelning, till Smålänningen.

Våren 2016 skapade Kanye West rabalder när han dök upp i Älmhult för att besöka varuhuset. Senare förklarade West att han ville designa möbler åt det svenska företaget.