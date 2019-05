Sparekonom: Dags att se över vinsten

Foto: Allis Nettr us/SvD/TT

Handelskriget mellan USA och Kina fortsätter att skapa turbulens på världsmarknaden och får småsparare att snegla efter säkrare alternativ.

Den gångna börsveckan dominerades än en gång av handelskriget. Medan Asiens börser sattes i gungning var rörelserna på Stockholmsbörsen mindre och under den gångna veckan steg börsen omkring en procent.

– Med tanke på att vi har tagit ett kliv bakåt med nya tullar och avbrutna handelsdiskussioner kan jag tycka att det borde ha synts mer i kurserna än vad det har gjort, säger Maria Landeborn.

Att reaktionerna är så pass små tror hon beror på den höga tilltron bland investerare till att USA och Kina faktiskt ska komma överens. Att världens centralbanker skjutit upp räntehöjningar på framtiden har också bidragit positivt, liksom en oväntat stark rapportsäsong.

Hittills i år har Stockholmsbörsen stigit drygt 15 procent med en toppnotering den 29 april.

– I Europa är det flera stora länder som stimulerar ekonomin och förutsättningarna för att vi fortfarande ska ha tillväxt i världen är goda och så länge vi har det talar det för att börsen ska orka fortsätta stiga.

Närmar oss slutet

Maria Landeborn anser dock att man bör vara medveten om att vi befinner oss i slutet på konjunkturcykeln.

– Om man under den här börsuppgången har haft mycket pengar placerade i aktier har man fått en fin avkastning på det. Att se över risken i sitt sparande tycker jag är rimligt.

Om man inte tål en nedgång kan det vara bra att ta hem en del av vinsten.

För den som inte varit med om uppgången men som vill gå in på börsen bör dock inte gå in med allt kapital på en gång.

Större bolag stabilare

– Då är det bättre att pytsa in de pengarna under ett till två år så att man inte riskerar att komma in helt fel.

När det gäller ett långsiktigt sparande bör man även sprida riskerna geografiskt, anser hon.

– Sen finns det fonder som har speciella strategier, till exempel fonder som fokuserar på stora bolag med stabila utdelningar. En sådan typ av fond kan också vara bra i den här delen av konjunkturcykeln för stora utdelningsbolag klarar sig ofta bättre när det är stökigt på börsen.

Den region som klarade sig bäst under den turbulenta hösten var USA medan Asien föll mest.

– Om man tror att det kommer att vara turbulent framöver på grund av handelskonflikten är det bättre att satsa på stora stabila marknader i stället för att man plockar ut en massa pengar från börsen.