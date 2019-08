Foto: Janerik Henriksson/TT

Spelskatten som infördes i januari i år har blivit lönsam för staten, rapporterar Ekot. Under årets första sex månader betalade spelbolagen in drygt 1,8 skattemiljarder till staten, vilket var lika mycket som man räknat med att få in under hela året. Sedan omregleringen av spelmarknaden infördes i januari har 86 spelbolag beviljats licens och betalar nu skatt i Sverige.