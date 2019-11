Ståhls DL-kamp: "Man ska ha med alla grenar"

Foto: Jessica Gow/TT

Daniel Ståhl har inlett ett fackligt arbete för att försöka få tillbaka diskusens Diamond League-status.

På lördag ska han diskutera med amerikanska trestegsstjärnan Christian Taylor i Monaco.

För knappt två veckor sedan meddelade Internationella friidrottsförbundet (IAAF) att diskus är en av fyra grenar som inte får plats på Diamond League-programmet nästa år.

Många i friidrottsvärlden har blivit upprörda över beskedet. Så även VM-guldmedaljören Daniel Ståhl.

I samband med lördagens World Athletics Awards i Monaco, då årets bästa friidrottare prisas, ska svensken föra vidare de aktivas diskussion. Ståhl ska bland annat träffa och diskutera med den amerikanske trestegsstjärnan, flerfaldiga VM- och OS-guldmedaljören Christian Taylor.

– Jag har gått ihop med Christian Taylor och startat ett fackförbund, "We are the sport". Så att alla aktiva i hela världen får en röst och kan få dela med sig, prata och bolla olika idéer om vad man kan föra fram till de som jobbar i internationella förbundet (IAAF). Att det här inte är acceptabelt, att man tar bort fyra grenar, säger Daniel Ståhl.

TT: Vad är det ni vill ni få fram?

– Vi pratar om friidrottens framtid, vad som är bäst för oss aktiva. För det är ändå vi som är på kartan, på arenan. Vi vill göra det bättre, så att det inte ska behöva bli så här.

"Friidrottens framtid"

IAAF vill bland annat effektivisera och korta ner Diamond League-galorna från 120 till 90 minuter. Det är därför diskusen – tillsammans med tresteg, 3 000 meter hinder och 200 meter – får lämna tävlingsprogrammet nästa år.

TT: Vad vill ni ha sagt på lördag?

– Det får ni höra på lördag, säger Daniel Ståhl.

TT: Inget du kan säga nu?

– Nej.

IAAF-möte inplanerat

27-årige Ståhl gick tillsammans med bland andra sin tränare Vésteinn Hafsteinsson hårt åt IAAF:s ordförande Sebastian Coe i ett öppet brev efter Diamond League-beskedet i början av november.

TT. Har ni fått något svar?

– Min vän Shaun Pickering (tidigare kulstötare, nuvarande tränare) ska ha ett möte med en av hans kolleger om några veckor och diskutera det här. Det är väl så det ser ut just nu, säger Daniel Ståhl.