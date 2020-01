Stort regipris till Jupither och Akin

Foto: Nils Petter Nilsson

Teater- och operaregissören Sofia Jupither är tillsammans med filmregissören Levan Akin utsedda till mottagare av Falstaff-priset 2019. De får båda 300 000 kronor vardera.

Sofia Jupither "lägger örat tätt intill skälvningarna hos Lars Norén, tigandet hos Jon Fosse, brustenheten hos Ibsen och glöden i Salome, Rigoletto och Tosca" skriver juryn i sin motivering, medan Levan Akin hyllas för sina empatiska och skarpa filmer om utanförskap.

"Som regissör är man inte bortskämd med stipendier och det här priset kunde inte komma mer lägligt för mig", säger Levan Akin, som bland annat regisserat årets svenska Oscarsbidrag "And then we danced", i ett pressmeddelande.

Sofia Jupither är "glad och rörd", också över att Falstaff-priset över huvud taget finns.

Det instiftades 2018 efter en donation från en anonym givare som ville att pengarna skulle användas för att inspirera regibegåvningar till fortsatt skapande. Pristagarna utses årligen av en jury som leds av Nils Spangenberg, vd och konstnärlig ledare vid Vadstena-Akademien. I fjol gick de två priserna till dockteaterregissören Erik Holmström samt film- och teaterregissören Marcus Lindeen.