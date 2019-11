Foto: Alan Diaz/AP/TT

Svenska kunder som passar på att handla hos Amazon under Black Friday kan drabbas av rejäla förseningar, skriver DI Digital. Fackförbundet Verdi har beslutat att ta ut samtliga anställda vid Amazons 13 tyska lager i strejk under de kommande tre arbetsdagarna. Under parollen "gott arbete existerar inte till lågpris" går man nu ut i strejk, skriver förbundet på sin hemsida.

Svenska Amazonkunder får oftast sina varor från Tyskland där bolaget funnits sedan 20 år tillbaka.