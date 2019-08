Ström putt på spelet men ger inte upp Solheim

Foto: Göran Söderqvist

Catriona Matthew har ögonen på henne efter sommarens starka resultat på LPGA-touren.

Tittade Solheim Cup-kaptenen på dagens runda blev hon knappast imponerad av Linnea Ström.

Svenskans reaktion efter 74 slag:

Fyra bogeys kompenserades med bara två birdies. Ström, 22, tappade fart när det var "Moving Day" i British Open.

70–74–74 betyder två över par totalt. Inte alls i nivå vad hon tänkt sig – och heller inte alls i nivå med den kapacitet hon känner att hon har just nu.

Varför? Svaret är som det brukar vara i golf: Hon puttar för dåligt. Ström klär det i betydligt starkare ordalag än så.

"Katastrof"

– Det var katastrof. Många treputtar. Jag fick verkligen kämpa. Men så är det... ibland sitter puttarna, ibland inte.

Inspelen prickade ofta de ytor de skulle, men uppe på greenerna fick hon inte alls till det.

– Jag hittade inte den rätta speeden. Jag var för långt från pinnen, slog bollen för hårt. Det var svåra flaggplaceringar. Många uppe på kullar. Slår man lite för hårt då rinner bollen i väg och slår man kort når man inte upp hela vägen. Det var luriga pinnar. Jag treputtade på två hål i rad och det är väldigt frustrerande.

TT: Vad gör du åt det? Puttränar? Struntar i det?

– Det är verkligen från dag till dag hur det känns. I går hade jag fartkänslan. Men det kan också ha berott på att i fredags gick jag i sista bollen och greenerna var lite trögare. I dag gick jag tidigt och det var lite snabbare.

– Jag kanske inte vande mig vid det riktigt, säger Ström.

Kravs stark avslutning

Den USA-baserade göteborgskan sägs tillhöra den grupp spelare Catriona Matthew har i tankarna, som en av de fyra spelare skotskan får plocka in i det tolv spelare starka Europalaget.

Mötet med USA spelas på Gleneagles i september. Där vill Linnea Ström vara just då. Trots blygsamma plus två hittills i årets sista major ger hon inte upp förhoppningen om debut i Solheim Cup.

TT: Tror du att du fortfarande har en chans att slå dig in i laget?

– Ja, det tror jag. Jag har nästa vecka på mig också (Scottish Open), men jag behöver nog avsluta bra här.

TT: Vad är bra?

– Fem sex slag under. Någonstans där. Jag ska försöka vara avslappnad och göra det så bra jag kan i morgon, säger hon.

Nordqvist avancerar

De svenska förhoppningarna om en trevlig söndagseftermiddag på The Marquess' Course ser ut att riktas mot Anna Nordqvist. Efter sju spelade hål låg hon för dagen på minus tre och totalt på sex slag under par.

Nordqvist inledde med tre birdies på de första fem hålen.

Caroline Hedwall var två över par för dagen efter nio spelade hål och totalt på par.

Sydafrikanskan Ashleigh Buhai – tävlingens ledare med tolv under par – slår ut 15.50 i ledarbollen med japanskan Hinako Shibuno, nio under efter 36 hål.