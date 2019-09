Studie: Metallica världens största liveband

Foto: Jonas Lindstedt/TT

Metallica är världens mest framgångsrika liveband sett till biljettintäkter, enligt en studie som sammanställts av branschtidningen .

I studien, som går under namnet "Tour and destroy: The case for Metallica as the world's biggest touring act", framkommer bland annat att Metallica har sålt över 22 miljoner biljetter för ett totalt värde av 1,4 miljarder dollar sedan 1982. Det kan jämföras med Guns N´Roses, tvåa på listan när det kommer till intjänade pengar, som spelat ihop 800 miljoner dollar på konserter, enligt Pollstars sammanställning.

När det kommer till antal sålda biljetter får Metallica dock se sig besegrat av U2 och Rolling Stones.

Metallica har under årens lopp arrangerat konserter i 48 länder fördelade på världens alla kontinenter, inklusive Antarktis. Så sent som i juli lockade bandet 63 000 personer till Ullevi med turnén "Worldwired tour”, som pågått sedan 2016.