Svängigt möte slutade med Nashvillevinst

Foto: Michael Dwyer/AP/TT

Bostons Pär Lindholm bröt poängtorkan. Men det var Nashville som drog det längsta strået när Tennesseelaget vann mötet med 4–3 efter förlängning

Pär Lindholm har haft poängtorka sedan han kom till Boston. Den 28-årige centern hade hittills under säsongen noterats för ynka två poäng, ett mål och en assist, innan Boston tog emot Nashville under natten mot söndagen, svensk tid.

Men under Nashville bröts äntligen den två månader långa torkan. Det var dock ingen skönhet till mål som 28-åringen från Kusmark noterades för. Lindholm kom med fart när Nashvillemålvakten Pekka RInne släppte en retur, och lyckades slå till pucken innan han föll och gled in i målet, samtidigt som pucken petades in av en försvarande Nashvillespelare, och matchens första mål var ett faktum.

Nashville och Boston turades sedan om att kvittera och ta ledningen. Nashvilles Filip Forsberg stod för ett kvitteringsmål, när han på i tredje perioden hittade en lucka mellan Bostonburväktaren Jaroslav Halak och stolpen, vilket betydde 2–2.

Matchen gick till slut till förlängning vid ställningen 3–3, där Ryan Ellis avgjorde för Nashvilles räkning.

– Jag tycker inte att vi spelade en dålig match, vi spelade okej. Båda lagen hade chanser och det slutade med att de vann. Jag är säker på att vi vinner nästa, säger Lindholm i ett klipp som Boston publicerade efter matchen.