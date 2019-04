Svenska musiktriumfer jubilerar

Fakta

"Hooked on a feeling" var den första svenska singeln på den amerikanska Billboardlistans förstaplats, men långt ifrån den sista.

Andra svenska artister som toppat den prestigefyllda listan är:

1977. Abba: "Dancing queen"

1989. Roxette: "The look", "Listen to your heart"

1990. Roxette: "It must have been love"

1991. Roxette: "Joyride"

1994. Ace of Base: "The sign"

Dessutom har låtskrivaren Max Martin skrivit, eller varit medkompositör på, 22 Billboard-ettor.