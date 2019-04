Svensken suktar efter svenskt lammkött

Fakta

Under 2018 var vår totala konsumtion av lammkött drygt 18 000 ton. Av detta importerades runt 13 000 ton, en liten minskning jämfört med året innan, då nästan 14 000 ton importerades. Den inhemska produktionen av lammkött var knappt 6 000 ton i fjol, och något lägre året innan.

Men vår smak för lamm har ökat under de senaste 25 åren, 1994 låg vår konsumtion på under 6 000 ton, och då stod det svenska lammköttet bara för under 2 000 ton. Sedan dess har uppgången varit stadig.

Källa: LRF