Tame Impala släpper ny musik

Foto: Neil Krug

Australiensiska rockbandet Tame Impala kommer med ny musik nästa år. Då släpps nämligen ett fjärde album: "The slow rush". Tame Impala är ett projekt av Kevin Parker, som själv står bakom musiken och sedan turnerar med psykedeliska tremannabandet Pond.

Tame Impala har precis släppt en andra singel – "It might be time" – från albumet, inspelat i Parkers egen studio i Fremantle i Australien.

I ett pressmeddelande berättar han att "The slow rush" handlar om känslan av att se en livstid passera förbi lika snabbt som ett blixtnedslag, medan man själv är upptagen med att stirra ned i en mobiltelefon.

Tame Impala spelade på musikfestivalen Gården i Göteborg i somras. "The slow rush" släpps på Alla hjärtans dag den 14 februari.