Tar en hutt med bandet inför varje gig

Foto: Claudio Bresciani/TT

Jill Johnson beskriver fjolårets spelningar som sin största turnébedrift hittills. Nu vill hon att sommarens turné ska toppa det.

Redan som tolvåring turnerande Jill Johnson som sångerska i countrygruppen Tomboola Band. Ett 20-tal album senare har hon nyligen avslutat en vårturné, som nu fortsätter sommaren igenom. I februari gav hon ut singeln "Is it hard being a man?" och i mars kom den uppföljande ep:n "My remedy".

TT: Vilket är ditt bästa turnéminne?

– Min största turnébedrift på egen hand var "That’s life" med den största scenen, bandet och crewet jag rest med – en riktig dröm. Min inställning är självklart att toppa dessa minnen under sommarens turné, säger Jill Johnson.

"Skörare än jag trodde"

TT: Vilket är ditt sämsta turnéminne?

– Det sämsta var på en julgala för länge sedan, då vi stod i Europas största tält i Helsingborg på ett jordgolv, utan värme och minus 15 grader. Jag var den enda som hade med mig en så kallad ”klädkyrka”, det vill säga en portabel loge, så vi samsades om den så mycket vi kunde, men vi höll också upp handdukar åt varandra när vi bytte om, säger Jill Johnson.

När Jill i stället får välja sin bästa upplevelse som konsertbesökare säger hon John Mayer och Lisa Nilsson.

– John Mayer lärde mig att jag ville spela mer gitarr och det jag lärde mig av Lisa Nilsson är att jag är mycket skörare än jag trodde, jag grät hela konserten, säger Jill Johnson.

Laddar upp med en hutt

TT: Vilken låt inleder du helst konserterna med i sommar?

– ”Beginning of the end”, för att den första låten är början på slutet, det är också en av de nyare låtarna, säger Jill Johnson.

Sommarturnén stannar till på elva orter och Jills kravlista inför en spelning är lika enkel som kort: mat till turnégruppen. Utöver det har hon bara önskemål – och alkoholen, den står hon själv för.

– Jag har alltid med mig egen rom så att bandet och jag kan ta en hutt innan gigstart, säger Jill Johnson.

TT: Har det hänt att du inte har spelat något extranummer?

– Det har hänt flera gånger och anledningen är alltid att man inte får på grund av hålltider, till exempel att nästa artist ska på, annars har jag alltid gjort det, säger Jill Johnson.

TT: Hur klimatsmart är din turné?

– Inte så värst, tyvärr, men jag skulle älska att åka Rocktåget flera gånger, säger Jill Johnson och syftar till den konsertturné som skapades av Tomas Ledin och som gick ut på att de medverkande artisternas resor genomfördes med tåg.