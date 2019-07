Tarantino tar över spellista

Foto: Joel C Ryan/AP/TT

Regissören Quentin Tarantino har tagit över Spotifys spellista "Film and tv favorites" och satt ihop en lista med över 70 av sina favoritlåtar från de egna filmerna, rapporterar .

På listan finns låtar som "Bang bang – my baby shot me down" med Nancy Sinatra och "Flowers on the wall" med The Statler Brothers. Den förstnämnda var med i "Kill Bill" från 2003 medan den andra sjungs av Bruce Willis i "Pulp fiction" från 1994.

Tarantino har även släppt musikspåret till sin senaste film "Once upon a time in Hollywood", tillsammans med en podcast där regissören bland annat berättar om sina låtval.

"Once upon a time in Hollywood" får svensk biopremiär den 16 augusti.