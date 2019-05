Tarantino tävlar i Cannes

Foto: Eric Jamison/AP/TT

Quentin Tarantinos "Once upon a time in Hollywood" med Brad Pitt, Leonardo DiCaprio är med och tävlar om Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes.

När årets program presenterades häromveckan höjde många på ögonbrynen över att filmen inte var med, men nu kommer festivalbossen Thierry Fremaux med lugnande besked.

"Vi var rädda filmen inte skulle bli klar, då den inte släpps förrän i slutet av juli. Men Quentin Tarantino, som inte har lämnat klipprummet på fyra månader, är lojal och punktlig", säger han enligt ett pressmeddelande.

Årets festival markerar också 25-årsjubileet av Tarantinos Guldpalm för "Pulp fiction".

Även "Mektoub, my love: Intermezzo" av Abdellatif Kechiche är klar för tävlingen. Det fyra timmar långa dramat blir Kechiches återkomst till festivalen sex år efter Guldpalmen för hans "Blå är den varmaste färgen".

Cannesfestivalen äger rum den 14—25 maj.