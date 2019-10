Taylor Swift utsedd till "årtiondets artist"

Foto: Evan Agostini/AP-TT

Popstjärnan Taylor Swift kommer att få ta emot utmärkelsen "Artist of the decade", alltså årtiondets artist, på American Music Awards nästa månad, skriver E News. Swift är nominerad i fem kategorier på årets gala och har vunnit fler priser på galan än någon annan artist under det senaste decenniet, så utnämningen kommer inte som någon överraskning i musikbranschen.

Taylor Swift är nominerad för sitt senaste album "Lover", som är årets bäst säljande skiva i USA. Samtliga 18 låtar från skivan låg på amerikanska Billboardlistan i september, vilket är det högsta antalet låtar en kvinnlig artist haft på listan under samma period.

Men Swift har inte flest nomineringar under årets American Music Awards, det är i stället rapparen Post Malone med sju nomineringar, tätt följd av Ariana Grande och Billie Eilish med sex nomineringar var.

Galan äger rum den 24 november i Los Angeles.