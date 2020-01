Tesla värt mer än GM och Ford – ihop

Foto: David Zalubowski/AP/TT

Nu har det hänt. För första gången har den amerikanska elbilstillverkaren Tesla ett börsvärde på Wall Street som överstiger de klassiska biltillverkarna General Motors (GM) och Ford tillsammans.

Under onsdagen steg Teslaaktien med 4,9 procent och företaget nådde marknadsvärdet 88 miljarder dollar, motsvarande 828 miljarder kronor.

Det är två miljarder dollar mer än det sammanlagda värdet för GM och Ford, som ligger på 49 respektive 37 miljarder.

Teslaaktien var vid stängning på USA-börsen värd 492,14 dollar, men kostade under dagen som mest 498,49 dollar. Så sent som i maj förra året låg värdet på under 200 dollar per aktie.

Marknaden imponerades i slutet av förra året bland annat av en rapport från Tesla om 367 500 levererade bilar under 2019, ett leveranslyft med 50 procent jämfört med året före. Leveransrapporten följde på en oväntat stark delårsrapport för tredje kvartalet.

Den takten är dock mycket liten i jämförelse med de traditionella biljättarna. GM och Ford levererade under 2019 var för sig två miljoner bilar enbart till den amerikanska marknaden.

Men GM:s aktie har i stort sett stått still under de senaste tolv månaderna, medan Fords har stigit med mer måttliga tio procent – bland annat beroende på att båda företagen har det kämpigt på den kinesiska marknaden.

Den här veckan började Tesla leverera sina första Model 3-bilar som tillverkats i fabriken i Shanghai, det knappt ett år efter att jättefabriken börjat byggas.