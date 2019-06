Third Eye Blind spelar i Stockholm

Foto: Laura Roberts/AP/TT

Third Eye Blind, mest kända för sin hit "Semi-charmed life" från 1997, kommer till Stockholm. I oktober spelar bandet på Debaser Strand.

Third Eye Blind bildades i San Fransisco 1993 och den enda kvarvarande originalmedlemmen är sångaren Stephan Jenkins. Låtskrivarpartnern Kevin Cadogan sparkades ur bandet 2000 och stämde sedan de forna kollegorna, som gick med på att ge Cadogan en okänd summa vid förlikning.

I fjol släppte bandet en ep, "Thanks for everything", bestående av sju covers, bland annat på Babyshambles "Fuck forever". De turnerar i sommar tillsammans med bandet Jimmy Eat World i Nordamerika.

Biljetterna till spelningen på Debaser släpps den 6 juni.