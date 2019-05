Tid att reflektera och pröva tålamodet

Foto: Privat

Prövningens tid är här. Årets ramadan blir extra krävande för de tusentals människor som fastar så länge solen är uppe denna ljusa månad.

Fastan är en viktig period och är en tid för reflektion, familj och tro. När solen går ned bryts fastan och man firar tillsammans med mat och dryck. Men det är inte alla som har sin familj samlad i Sverige och att fira högtiden här kan därför vara annorlunda jämfört med i andra länder.

– Ramadan går att jämföra med julen i Sverige. Man tycker om att träffa familjen, dem man inte har träffat på länge, man äter tillsammans och så. Men när man flyttar till ett annat land blir det svårare att ha sådana aktiviteter. Det beror på om man har flyttat ensam eller om man bor med sin familj, säger Nour Fansa, som arbetar som arkitekt samtidigt som han läser en master i samma ämne.

Trevligt med frågor

Årets ramadan är hans fjärde i landet och han äter ensam de flesta dagarna. Men ibland är han bjuden hem till kompisar och tre fyra gånger den kommande månaden ska han gå på restaurang med sina vänner. Sedan han flyttade till Sverige för fem år sedan upplever han att förståelsen för och kunskapen om ramadan har blivit bättre och bättre.

– På jobbet går det jättebra, de kan nästan allt om ramadan nu. Men i början var det mycket frågor, säger Fansa som tillägger att det bara är trevligt att få berätta.

Vinterfasta i sikte

Det muslimska året följer månen och är därför flyttar sig ramadan varje år. I år infaller den mellan den 5 maj och 4 juni och nästa år blir det några veckor tidigare. Man fastar under de timmar då solen är uppe – vilket gör årets svenska fasteperiod extra utmanande då den infaller under den ljusaste årstiden. Solen går upp tidigt och ned sent, vilket gör att man fastar omkring 18–19 timmar. Sjuka, gravida, ammande, barn och resande är dock undantagna från kravet på fasta.

– Om tio år blir det kanske fantastiskt att fira ramadan i Sverige, säger Nour Fansa och skrattar.

Att fasteperioderna blir långa ser han inte som något direkt problem – däremot kan det vara svårt med sömnen. När han kommer hem om kvällarna brukar han sova en stund för att sedan gå upp och äta, det gäller bara att vakna i tid.

– Det har hänt att jag nästan har missat tiden, säger han.