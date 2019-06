Topplistorna: Einár ny etta på albumlistan

Foto: Claudio Bresciani/TT

Den svenske rapparen Einár toppar listorna. 16-åringens album "Första klass" är ny etta på albumlista och hans singel med samma namn toppar likt förra veckan singellistan. Flest placeringar på listorna har dock Veronica Maggio.

Album:

1. (2) Einár: "Första klass"

2. (1) Avicii: "Tim"

3. (Ny) Bruce Springsteen: "Western stars"

4. (3) Hov1: "Vindar på Mars"

5. (Ny) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt".

6. (Ny) Gyllene Tider: "Samma skrot och korn"

7. (4) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

8. (6) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go?"

9. (Ny) Aden X Asme; "12 till 12"

10. (Ny) Madonna: "Madame X"

11. (9) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

12. (8) Mares: "Sunnanvind"

13. (11) Rammstein: "Rammstein"

14. (10) Veronica Maggio: "Satan i gatan"

15. (7) Laleh: "Vänta!"

16. (14) Molly Sandén: "Större"

17. (12) Avicii: "Avici (01)"

18. (13) Veronica Maggio: "Handen i fickan fast jag bryr mig"

19. (15) Ricky Rich & Aram Mafia: "Shhh"

20. (Ny) Dani M & Simin Superti: "Pusher II"

20. (16) Hov1: "Hov1"

Singlar:

1. (1) Einár: "Första klass"

2. (5) Ed Sheeran och Justin Bieber: "I don't care"

3. (3) Avicii featuring Aloe Blacc: "SOS"

4. (19) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

5. (8) Lil Nas X: "Old town road"

6. (2) Avicii: "Heaven"

7. (6) Avicii featuring Agens, Vargas & Lagola: "Tough love"

8. (14) Hov1 & Veronica Maggio: "Hornstullsstrand"

9. (4) Einár featuring Adaam: "Hiphop"

10. (10) Victor Leksell: "Klär av dig"

11. (7) Einár: "F mitt X"

12. (Ny) Veronica Maggio: "Solen har gått ner"

13. (27) Mares: "Sunnanvind"

14. (24) Billie Eilish: "Bad guy"

15. (23) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

16. (13 ) Einár: "Rör mig"

17. (Ny) Ozzy featuring Timbuktu: "Bråkmakargatan"

18. (Ny) Veronica Maggio: "En timme till"

19. (31) Molly Sandén: "Rosa himmel"

20. (56) Veronica Maggio: "Kurt Cobain"