Topplistorna: Lasse Stefanz går om Einár

Foto: Erik Mårtensson / TT

Shawn Mendes och Camila Cabello behåller sin toppställning på singellistan.

På albumlistan får Einár se sig besegrad av inga mindre än Lasse Stefanz.

Album:

1. (Ny) Lasse Stefanz: "Night flight"

2. (1) Einár: "Första klass"

3. (2) Avicii: "Tim"

4. (3) Hov1: "Vindar på Mars"

5. (9) ZE: "Mer än rap"

6. (4) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

7. (5) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

8. (6) Aden x Asme: "12 till 12"

9. (7) Bruce Springsteen: "Western stars"

10. (11) Dani M & Sumon Superti: "Pusher II"

11. (10) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

12. (8) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

13. (12) Mares: "Sunnanvind"

14. (17) Rammstein: "Rammstein"

15. (16) Lil Nas X: "7 ep"

16. (14) Norlie & KKV: "Se på oss"

17. (18) Molly Sandén "Större"

18. (20) Billie Eilish: "Don't smile at me"

19. (19) Laleh: "Vänta"

20. (26) Gyllene Tider: "Samma skrot och korn"

Singlar:

1. (1) Shawn Mendes och Camila Cabello:

2. (Ny) Einár, Dree Low: "Min nivå"

3. (2) Ed Sheeran & Justin Bieber: "I don't care"

4. (Ny) Post Malone, Brian Lee, Louis Bell: "Goodbyes"

5. (3) Einár: "Första klass"

6. (4) Ed Sheeran: "Beautiful people"

7. (5) Mares: "Sunnanvind"

8. (6) Lil Nas X: "Old town road"

9. (7) Avicii: "SOS"

10. (23) Dani M & Sumon Superti: "F.a.m.e"

11. (8) Billie Eilish: "Bad guy"

12. (10) Victor Leksell: "Klär av dig"

13. (15) Ant Wan: "Mama"

14. (11) Hov1 & Veronica Maggio: "Hornstullsstrand"

15. (9) Kygo, Whitnet Huston: "Higher love"

16. (12) Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

17. (22) Lewis Capaldi: "Someone you loved"

18. (13) Avicii: "Tough love"

19. (16) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

20. Meduza: "Piece of you heart"

Källa: GLF