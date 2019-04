Topplistorna: Oförändrat i toppen

Foto: Amy Harris/AP/TT

Billie Eilish och Avicii toppar alltjämt albumlistan respektive singellistan. Hiphopgruppen Hov1, vars album "Gudarna på Västerbron" legat på albumlistan i över ett år, går in på singellistans fjärdeplats med nya släppet "Dö ung".

Album:

1. (1) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go?"

2. (3) Dree Low: "No hasta mañana 2"

3. (6) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

4. (4) Avicii: "Avici (01)"

5. (8) Mares: "Sunnanvind"

6. (2) BTS: "Map of the soul: Persona"

7. (Ny) Adel: "Fem stjärnor"

8. (7) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

9. (Åter) Beyoncé: "Lemonade"

10. (14) Hov1: "Hov1"

11. (11) Arianda Grande: "Thank U, next"

12. (9) Khalid: "Free spirit"

13. (5) Ricky Rich & Aram Mafia: "Shhh"

14. (12) Ant Wan: "Wow"

15. (15) Billie Eilish: "Don't smile at me"

16. (13) ZE: "Sverige vet"

17. (10) Avicii: "Stories"

18. (16) Molly Sandén: "Större"

19. (Ny) Daniel Norgren: "Wooh dang"

20. (22) Emil Assergård: "Leva livet/En samling"

Singlar:

1. (1) Avicii featuring Aloe Blacc: "SOS"

2. (2) Lil Nas X: "Old town road"

3. (3) Molly Sandén: "Rosa himmel"

4. (Ny) Hov1: "Dö ung"

5. (4) Billie Eilish: "Bad guy"

6. (5) Hov1: "Vindar på Mars"

7. (6) ZE: "74 bars"

8. (7) Einár featuring K27: "Fusk"

9. (9) Benjamin Ingrosso: "All night long (all night)"

10. (12) Estrad & Tjuvjakt: "Vårt år"

11. (8) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

12. (22) Mares. "Sunnanvind"

13. (16) Veronica Maggio: "Kurt Cobain"

14. (10) John Lundvik: "Too late for love"

15. (13) Zara Larsson: "Don't worry bout me"

16. (25) Ava Max: "So am I"

17. (17) Mabel: "Don't call me up"

18. (15) Billie Eilish: "Bury a friend"

19. (11) Einár: "Katten i trakten"

20. (Ny) Kygo & Rita Ora: "Carry on"

Källa: GLF