Tränarparets succé – första året i Djurgården

Foto: Janerik Henriksson/TT

För knappt ett år sedan ledde Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf Sirius.

Nu är succéduon, de tidigare AIK-arna, Djurgårdens hyllade guldtränarpar.

Den 15 november 2018 lämnade Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf Sirius efter att ha räddat kvar Uppsalalaget på en 13:e plats i allsvenskan. Dagen efter presenterades duon som Djurgårdens nya tränarpar efter Özcan Melkemichel.

I supporterleden uppmärksammades det tidigt att båda spelat för Stockholmsrivalen AIK (där Lagerlöf även varit assisterande tränare). Men mindre än ett år senare, den 2 november 2019, är det bara de blårandiga som ler.

Bergstrand och Lagerlöf ledde Djurgården till klubbens tolfte SM-guld, och det första sedan 2005, efter 2–2 borta mot IFK Norrköping. Dif vann allsvenskan med en poäng före tvåan Malmö FF (som besegrade Örebro med 5–0).

– Fantastiskt roligt på alla sätt och vis så klart, säger Kim Bergstrand till C More.

– Många är delaktiga i det här. Alla jobbar stenhårt i dag. Vi är det bästa laget, säger Thomas Lagerlöf till TT.

Dubbla känslor

Djurgården, som hade SM-guldet i egna fötter inför lördagens avslutande omgång, åkte på två tunga baklängesmål i åttonde och fjortonde matchminuten mot "Peking".

I halvtid stod det 2–0 till hemmalaget på Östgötaporten och i och med att Malmö samtidigt körde över Örebro på bortaplan behövde Dif göra minst två mål efter paus – om inte MFF skulle knipa guldet.

Först byttes Astrit Ajdarevic in och senare tidigare "Peking"-spelaren Emir Kujovic. Båda bidrog till utjämningen när Jesper Karlström och allsvenska skyttekungen Mohamed Buya Turay gjorde målen.

– Att vända 2–0 här är fantastiskt. Vi brände en otrolig massa i första halvlek, och började med att bränna ett läge direkt i andra. Då började man tvivla och kände att "hur länge ska vi hålla på så här". Men när reduceringen kom, och det var mycket tid kvar då kände man "nej, ingen kan stoppa oss i dag", säger Thomas Lagerlöf.

TT: Är det både lättnad och glädje nu på något sätt?

– Ja, det är någon sorts sådan känsla. Direkt, när domaren blåser av, är det eufori. Sedan blir det "jaha, vi fixade det här också".

Hyllas av Vaiho

Djurgårdens förstamålvakt Tommi Vaiho sticker inte under stol med vad tränarduon betyder.

– Oerhört mycket. Det är de som har byggt upp det här tillsammans med Bosse (Andersson, sportchef) och fått in bra spelare och bra gubbar. Vi har trott stenhårt på det de säger, och då är det bara att köra, säger han till C More.

Kim Bergstrand ser fram emot nästa säsong.

– Vi vill utveckla den här gruppen och ska ut i ett Champions League-kval, säger han till C More.