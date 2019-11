Trots kriserna – Östersund siktar mot Europa

Foto: Per Danielsson/TT

Hösten har handlat om konkurshot, bottenstrid och rättegången mot tidigare ordföranden Daniel Kindberg. Men inför nästa säsong är Östersunds FK:s mål lika högt satta som förr – topplacering i allsvenskan och spel i Europa.

Östersund slutade på en tolfteplats i den allsvenska tabellen efter att ha förlorat säsongens sista match mot Göteborg med 1–7. Men trots endast fem vunna matcher i år och alla problem utanför planen har klubben höga ambitioner och siktar på toppen i allsvenskan och Europaspel. Kanske redan nästa år.

– Vinner man sex matcher i cupen så är man i Europa. Så är det. Och har det gått när vi inte trodde det så är det klart att det kan gå igen, säger ÖFK:s presschef Niclas Lidström.

Tuff höst

Östersunds FK har haft en tuff höst. Den sportsliga prestationen har haltat och larmen om konkurshot har duggat tätt. Dessutom har den tidigare ordföranden Daniel Kindberg stått inför rätta misstänkt för grov ekonomisk brottslighet och riskerar ett flerårigt fängelsestraff.

Men när TT träffar den nytillträdde vd:n Lennart Ivarsson och presschefen Niclas Lidström i domarrummet på Jämtkraft arena är det inga sura miner eller uppgivna suckar. I stället pratar de livligt om vilka bra matcher laget gjort under hösten.

– På slutet nu har vi ju spelat som om vi tillhör toppgängen. Jag tror inte att Hammarby hade det alltför lätt här senast, säger Lennart Ivarsson.

– Och Djurgården och AIK hade det inte heller lätt när de var här, fyller Niclas Lidström på.

Djupt hål

Men allvaret ligger inte långt borta. När det blir dags att prata om klubbens ekonomi finns det inte mycket att yvas över.

– Hålet är ju djupt och pengar måste komma in för att vi ska kunna leva kortsiktigt. Sedan måste man på mellanlång sikt också ordna till en balans i ekonomin så att intäkter och kostnader stämmer överens, säger Lennart Ivarsson.

För att uppnå det kortsiktiga målet, som är att samla in 20 miljoner kronor före årets slut, har ÖFK dragit i gång försäljning av halsdukar och aktier. Detta har dragit in drygt åtta miljoner kronor. Aktierna kostar 2 000 kronor per styck och hittills är det sponsorerna som kunnat köpa dem och nu öppnar försäljningen också för privatpersoner.

– Sponsorerna har köpt för ungefär sex miljoner. Mot allmänheten räknar vi med lite mer. Om 5 000 personer köper en aktie var är vi på tio miljoner. Det är vad vi behöver ha in. Det är så vi räknar, säger Ivarsson.

Obalans i ekonomin

Många har undrat vart alla pengar som ÖFK drog in på Europaspel och spelarförsäljningar tagit vägen och hur det kunde bli ekonomisk kris. Enigt Ivarsson är det kortfattat så att klubben haft för höga kostnader i förhållande till intäkterna, som inte blivit så höga som förväntat 2019.

Bland annat hade ÖFK räknat med att sälja spelare för många miljoner.

– När man tittade på 2019 så såg man att vi hade ett antal spelare som vi hade möjlighet att sälja till en bra slant. Man hade budgeterat med försäljningar för 20 miljoner för att ekonomin skulle gå ihop. Men nu gjorde vi inte det.

– Av en mängd olika anledningar. Det blev inte så helt enkelt, säger Niclas Lidström.

"Bred trupp"

Två av klubbens trotjänare, lagkapten Tom Pettersson och anfallaren Jamie Hopcutt, tackade för sig under den sista hemmamatchen på Jämtkraft arena. Men för dem fick klubben inga pengar eftersom de satt med utgående kontrakt.

– En del spelare säljer man under kontraktstiden en del spelare vill man behålla så länge som möjligt. Bedömningen har gjorts att de för mer värde till klubben att spela ut sina kontrakt, säger Lennart Ivarsson.

Trots spelartappen säger Ivarsson och Lidström att ÖFK nu har en trupp som är stabil och håller för allsvenskt spel nästa säsong.

– Visst, vi tappar några stycken och vi tappar klasspelare som Tom Pettersson. Men samtidigt så har vi en ganska bred trupp i dag och den bredden gör att vi står rätt stabilt nu. Det ska hända mycket om vi inte ska känna oss trygga inför nästkommande år, säger Lennart Ivarsson.

Han poängterar att ÖFK har allsvenskans yngsta trupp och att många spelare sitter med kontrakt på tre eller fyra år. Och han säger att de inte behöver värva inför nästa säsong.

– Egentligen inte. Men kommer det in ett bra bud på någon spelare som vi inte har räknat med, ja då kanske vi måste ersätta. Men då gör vi ju det.

Kindbergs roll

Även om Östersund nu klarade sig kvar i allsvenskan återstår fortfarande mycket hårt jobb för att se till att det finns pengar för att säkra elitlicensen och sätta ut en trupp på mattan nästa säsong. Det handlar en hel del om att förmå företag i och omkring Östersund att vilja sponsra klubben, vars rykte solkats av turerna kring förre ordföranden Daniel Kindberg.

Flera sponsorer drog sig ur när brottsmisstankarna mot Kindberg blev kända. Från en del företag har villkoret för fortsatt sponsring varit att ÖFK garanterar att Daniel Kindberg inte längre har något med klubben att göra. Enligt Lennart Ivarsson har man under hösten lyckats få in en del nya sponsorer men han vill inte kommentera om det beror på att ÖFK tagit tydligare avstånd från Kindberg.

– Det skulle vara fel av oss att kommentera något sådant. Var och en får göra sin egen bedömning av vad som är ÖFK och om man vill gå med. Och som jag sade tidigare har vi fått in en del nya sponsorer och då kan man dra någon slutsats av det kanske.