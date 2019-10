Trump lovar ny mur – i Colorado

Foto: Evan Vucci/AP/TT

President Donald Trump har utlovat ett nytt murbygge, den här gången omkring 70 mil från den mexikanska gränsen, rapporterar medier i USA.

– Vi bygger en mur vid gränsen i New Mexico och vi bygger en mur i Colorado. Vi bygger en vacker mur, en riktigt hög som verkligen fungerar och som man varken kommer över eller under. Och vi bygger en mur i Texas. Vi bygger inte någon mur i Kansas, men de kommer att gynnas av de murar som jag precis har nämnt, sade presidenten under ett tal på en gas- och oljekonferens i Pittsburgh.

Colorado ligger norr om USA-delstaten New Mexico, och gränsar alltså inte till grannlandet Mexiko. Enligt Denver Post kan Trump ha blandat ihop murbygget med ett pågående stängselbygge vid Colorado-floden, som går genom andra delstater från USA till Mexiko.

Felsägningen genererade snabbt en mängd skämt på sociala medier. Bland annat undrades det om presidenten hade läst fel på kartan och missat första ordet i New Mexicos namn.