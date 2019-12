Tv-bråket: Com Hem bjuder in till nytt möte

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Foto: Anders Wiklund/TT

Com Hem bjuder in Telia till möte för vidare förhandlingar i tv-konflikten.

Natten mot onsdag släcktes TV4:s och C Mores sändningar för Tele2-ägda Com Hems 1,6 miljoner kunder efter ett bråk om nya sändningsrättigheter. Som ett motdrag i tv-kriget har TV4 beslutat att stoppa all reklam från Tele2. På onsdagskvällen hade parterna fortfarande inte kommit överens, enligt uppgifter från TV4:s och Tele2:s presstjänster.

Tele2:s vd Anders Nilsson har bjudit in Telias tillförordnade vd Christian Luiga och TV4:s vd Casten Almqvist till mötet som föreslås äga rum vid klockan 14 på torsdagen, uppger Com Hem i ett pressmeddelande.

Företaget hoppas komma överens med Telia om rättigheter som gör det möjligt för Com Hems och Boxers kunder att se TV4-kanalerna och C More på tv, surfplatta och mobiltelefon fram till februari 2021.

Företaget har erbjudits att sända kanalerna fritt, utan avtal, nästan en månad till, men avfärdat erbjudandet. TV4 uppger i sin tur att Com Hem under lång tid har krävt att få mer utan att betala mer.