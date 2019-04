Våga prata om de där frågorna som bränner till

Den 6-12 maj arrangeras Växjö Pride och Svenska kyrkan deltar både genom aktiviteter under veckan och genom att gå med i lördagens stora Pride-parad. Projektledare för kyrkans delaktighet är Elin Sundelin och jag träffar henne för att fråga mer om varför kyrkan finns på Pride.

Svenska kyrkan arbetar aktivt med att vara öppna och fördomsfria och det uppmärksammas lite extra under Växjö Pride.

- Jag får ofta frågan om Pride verkligen behövs, berättar Elin. Vi kan se att acceptansen för hbtq har ökat men det finns fortfarande många fördomar, både i Sverige men framförallt internationellt. Så Pride behövs!

Elin poängterar att kyrkan arbetar med hbtq-frågor under hela året och tycker att det är viktigt med en övergripande inkluderande representation i våra sammanhang.

I år är det 10 år sedan Svenska kyrkan beslutade att även viga samkönade par.

- Svenska kyrkan ska finnas för alla. Som representant för Svenska kyrkan är det viktigt att ha en medvetenhet kring öppenhet och vara påläst i ämnet och hur samhället ser ut för att kunna bemöta alla på lika villkor. Svenska kyrkan kommer in i människors liv under alla olika skeden och perioder i livet. Det ger en möjlighet att göra väsentlig skillnad för en människa där vi får möjlighet att ”vandra med” i personens liv och frågor en stund.

Vår nye domprost Christopher Meakin leder årets inledningsbön inför Prideveckan. Han ger glimtar från sin mångåriga erfarenhet av hbtq-frågor inom kyrkan och vi får tillsammans samlas för bön och musik inför en viktig vecka.

Podcast med Mark Levengood

”Behåll hatten på” är en podcast som varje avsnitt bjuder in en gäst för att prata om teologi, normer och hbtq. Just under Växjö Pride kommer ”Behåll hatten på” att besöka Växjö för att spela in live i Växjö domkyrka med Mark Levengood som gäst. Programledarna Frida Ohlsson Sandahl och Erik Gyll är två av personerna bakom märkningen Regnbågsnyckeln.

För livepodden kommer koret i domkyrkan att förvandlas till ett vardagsrum med orientaliska mattor och soffgrupp.

- Vi hoppas att vi genom att skapa ett vardagsrum med hemmakänsla kan uppmuntra programledarna och Mark Levengood till att våga prata om de där frågorna som bränner till. Vi hoppas att samtalet ska kännas nära och personligt även om de har en stor publik under inspelningen. Vi är glada över att Mark Levengood gästar eftersom att vi ville ha en gäst som kan prata både hbtq och normer men även teologi.

På onsdagens program finns Inklusiva mässan, vad är det?

- Det är en mässa där alla som vill får komma till tals. Inklusiva mässan är inspirerad av Lutherska kyrkan i Costa Rica och bjuder in till samtal och delaktighet. Mässan är en trygg plats med ett inkluderande språk och en medvetenhet i att alla ska känna sig välkomna oavsett vem man är. Gud kan ibland ses som dömande men den bilden suddas ut i Inklusiva mässan.

Prideparaden

Pride avslutas med en stor parad genom Växjö på lördagen. Varför ska man gå med kyrkan i paraden?

- För att visa att kyrkan är en öppen gemenskap för alla.

Innan paraden kommer kyrkan att ha en paradverkstad i Domkyrkocentrum från klockan 12.00 då det finns möjlighet att förbereda skyltar och ballonger. Café Lilla torg kommer att vara öppet för de fikasugna och butiken kommer att sälja t-shirts, flaggor och pins med Pride-motiv.

Från 13.30 är det samling på Norrtulls parkering för de som vill gå med i den stora Pride-paraden som går genom Växjö 14.00.

Program Kyrkan på Pride

Pride <3 Kyrkan - ett vittnesbörd

Måndag 6 maj, kl 16:00 Växjö domkyrka

Domprost Christopher Meakin ger glimtar från mångårig erfarenhet av hbtq-frågor inom kyrkan under årets inledningsbön.

Inklusiva mässan

Onsdag 8 maj, kl 19:00 Växjö domkyrka

Livepodd med Mark Levengood

Torsdag 9 maj, kl 16:00 Växjö domkyrka

Live inspelning av podcasten

”Behåll hatten på” Biljetter kostar 50kr/st och finns att köpa på ticketmaster.se eller Butik Lilla torg i Domkyrkocentrum

Diakonicentrum säljer fika

Torsdag 9 maj, kl 18-19 utanför Växjö domkyrka

Lovsångsmässa

Torsdag 9 maj, kl 19:00 Växjö domkyrka

En enkel mässa fylld av lovsång! Sjung din bön, be som dig själv, kom som den du är. Universitetspräst Jacob Hartman, Universitetsdiakon Birgit Johansson, Lovsångsband

Bröllopsinspiration

Lördag 11 maj, kl 11-13 Tävelsås kyrka

...och störst av dem är kärleken...En dag med bröllopstema. Inspiration, musik, dukning, blommor och kläder.

Paradverkstad

Lördag 11 maj, kl 12:00 Domkyrkocentrum

Kom och hjälp till med att blåsa ballonger och skriva skyltar

Prideparad med kyrkan

Lördag 11 maj, kl 14:00 Norrtulls parkering