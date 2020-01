Välkommen på Tingsryds Näringslivsgala

Förberedelserna med Tingsryds Näringslivsgala 2020 är i full gång och alla jobba på med att även i år få till en gala som man sent ska glömma. Arrangörer, sponsorer, konferencierer och gäster är alla förväntansfulla och längtar till att dörrarna till årets gala ska slå upp.

Årets konferencierer Jennifer Carlsson och Sebastian Karlsson jobbar just nu för fullt på att få till ett spännande och händelserikt program. Jennifer som varit med på galan i flera år och gör detta uppdrag för femte gången tycker att det ska bli riktigt kul att åter få ha med en till på scenen och Sebastian är inte vilken som helst. Sebastian Karlsson är till vardags både skådespelare, regissör och producent. Han har flera säsonger arrangerat dramatiserade guidningar både på Korrö och Älmeboda hembygdspark. Just nu har han även fullt upp med uppsättningen av ”Faulty Towers The Dining Experience”, som visas på Korrö 27-29 februari.

Vilka är det då som kommer på galan? Tingsryds Näringslivsgala är en gala för alla företagare, stora som små, inom alla näringar.

Linda Vik Karlsson, Lindas Hårateljé i Urshult, är en av gästerna som kommer på årets gala.

Är det första gången du går på Tingsryds Näringslivs gala?

-Nej, jag har gått varje år förutom ett år då jag tyvärr fick förhinder.

Du är ju ett enmansföretag vem eller vilka går du med på galan?

- Jag tar med mig min man plus att vi brukar dra ihop ett gäng med andra enmansföretagare inom olika branscher. I år är vi nio personer och har bokat ett bord så att vi kan sitta tillsammans.

Varför går du på Tingsryds Näringslivsgala?

-Jag tycker framförallt att det är en trevlig tillställning för alla företagare, stora som små. Det är viktigt att näringslivet har något gemensamt, helt oberoende av vilken bransch man jobbar inom. Man ser fram emot att få träffa alla engagerade företagare och efteråt det är ett trevligt samtalsämne när man sedan möts i den lokala affären.

Jimmy Olsson, Specialsnickeriet i Tingsryd AB.

Ska du gå på galan i år?

-Klart jag ska! Jag har varit på galan alla tidigare år, den vill man inte missa.

Varför går du på Tingsryds Näringslivsgala?

-Jag och mina tre delägare tycker det trevligt att träffa andra företagare under lättsamma förhållanden. Galan är alltid väl regisserad och fartfylld. Det är dessutom roligt att höra om och träffa andra duktiga företagare som vi har här i Tingsryds kommun.

Du har ju själv fått pris ett år?

-Ja, jag fick priset ”Årets Nätverkare 2017”, det var verkligen jätteroligt och överraskande.

Pia och Roger Söderling driver tillsammans företaget Eko Reklam i Kråksmåla i Älmeboda socken sedan 1988. Ett företag de startade utanför Stockholm 1982

Ni kommer väl på galan i år?

-Självklart gör vi det! Vi har varit med alla år. Det är kul när det händer något i vår kommun och just Tingsryds Näringslivsgala är trevlig tillställning dit det kommer folk från alla typer av företag – större som mindre. Näringslivsgalan är en bra arena att träffas på och det händer alltid lite spektakulära saker. I år är ju Jennifer och Sebastian konferencierer så det blir säkert extra kul.

Vilka går ni med på galan?

-Det är olika. Oftast har vi gått med några vänner/företagare från Älmebodabygden men vi har även gått själva något år. Man träffar alltid folk man känner eller lär känna under kvällen.

Tingsryds Näringslivsgala 2020 kommer både vara lik från förra årets gala men det kommer även att hända en hel del nytt. I år kommer bl.a. sex stycken UF-företag från Wasaskolan och AMB få möjligheten att visa upp sina produkter. -Dessa ungdomar är ju våra framtida entreprenörer så det är jättekul att de vill vara med och visa vad de har för idéer. Säger Anne Sommer, verksamhetsledare på Vi Företagare.

I år är det Börjes som står för menyn som består av lokalproducerad vällagad mat. Musik och sång står elever från AMB för.