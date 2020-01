Vänner och fiender samlas i sorg för sultan

Foto: Omans nyhetsbyrån/AP/TT

Världsledare och dignitärer från flera håll i världen – varav många som är i luven på varandra – samlades under söndagen i Oman för att hedra sultan Qabus bin Said Al Said, som styrde sitt land under fem decennier innan han avled i fredags.

Sultanen värnade Omans neutralitet i utrikespolitiken och gjorde sig känd som en sällsynt medlare i det djupt polariserade Mellanöstern.

Bland de regionala ledare som besökte palatset i Muskat för att framföra sina kondoleanser fanns både Qatars emir Tamim bin Hamad Al Thani och Abu Dhabis kronprins Mohammad bin Zayid Al Nahyan, vars emirat ligger i en utdragen fejd. Där fanns även Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarif och krigshärjade Jemens president Abd Rabu Mansur Hadi.

Från Europa närvarade bland andra den brittiske premiärministern Boris Johnson och prins Charles liksom Frankrikes tidigare president Nicolas Sarkozy. USA:s president Donald Trump hälsar från Washington att sultan Qabus "oöverträffade ansträngningar för att inleda dialog och uppnå fred i regionen visade oss vikten av att lyssna på alla ståndpunkter".

Qabus bin Said Al Said kom till makten 1970 då han med stöd av Storbritannien avsatte sin far i en statskupp.

Han efterträds av sin kusin, den tidigare kulturministern Haitham bin Tariq Al Said.