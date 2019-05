"Vår tid är nu" får premiär på Way Out West

Foto: SVT/TT

Första avsnittet den kommande säsongen av SVT:s kostymdrama "Vår tid är nu" premiärvisas under Way Out West i Göteborg.

Dessutom bjuder den kombinerade musik- och filmfestivalen på flera Sverigepremiärer av musikdokumentärer som Mike Christies "Suede: The insatiable ones" och Allan Elliott och Sydney Pollacks Aretha Franklin-dokumentär "Amazing grace".

”För varje år växer Way Out Wests filmprogram, vi har verkligen etablerat oss som en av Sveriges viktigaste filmfestivaler”, säger Svante Tidholm, projektledare för filmsektionen, i ett pressmeddelande.

Det blir även premiär för Beata Gårdelers miniserie "Allt jag inte minns", som är baserad på Jonas Hassen Khemiris Augustprisbelönade roman med samma titel.

Allt som allt kommer det att visas ett 40-tal filmer under Way Out West som äger rum i Göteborg den 8–10 augusti.