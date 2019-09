Växjös sköna seger mot succénykomlingen

Foto: Mikael Fritzon/TT

Ett namnkunnigt men poänglöst lag mot en nykomling som aldrig lämnat en SHL-match utan poäng – läget inför höstens första Smålandsderby var annorlunda.

Växjö gick vinnande ur striden. 3–2 mot Oskarsahamn innebär att säsongens första poäng har trillat in på kontot.

Växjös tränare Sam Hallam bjöd på fyra nykomponerade kedjor i sin laguppställning. Effekten blev mer jämnhet där samtliga enheter bidrog till det tryck som Oskarshamn hade att kämpa emot under den inledande perioden.

Ett segerhungrigt Växjö dominerade stort och radade upp klara målchanser. Oskarshamns målvakt Fredrik Pettersson-Wentzel storspelade, men var chanslös när lagkapten Erik Josefsson tog hand om en biljardliknande passning via sargen och satte 1–0 till Växjö.

– En jättebra första period, vi kom ut hungriga, sade Josefsson till C More i den första periodpausen.

Otäcka scener

Några minuter in i den andra perioden utspelades otäcka scener på isen. Oskarshamns back Oskar Nilsson tacklades in i sargen och sjukvårdare rusade in. Matchstraff till Växjös Brendan Shinnimin och efter en stund kunde Nilsson, med stöd av några spelare, ta sig av isen och föras till sjukhus.

Pettersson avgjorde

Hemmapublikens efterlängtade seger såg ut att vara inom räckhåll då Jakob Forsbacka-Karlsson, i powerplay, utökade ledningen. Men Oskarshamns Tyler Kelleher reducerade och inspirerade sitt lag till en så pass stark återkomst i matchen att Växjö tog en snabb timeout.

En bit in i den tredje perioden utökade Emil Pettersson hemmalagets ledning till 3–1. Men Oskarshamn vägrade ge sig. Tyler Kelleher gjorde sitt andra mål, denna gång i boxplay, med tre minuter kvar av den tredje perioden. Närmare än så kom inte nykomlingen, Växjö höll undan och lämnade över jumboplatsen i tabellen till Linköping.