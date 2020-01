Vinstökningar för amerikanska bankjättar

Foto: Steven Senne/AP/TT

Rapportsäsongen i USA har rivstartat med rapporter från några av de amerikanska storbankerna som brukar ses som temperaturmätare för ekonomin i stort.

JP Morgan Chase och Citigroup slår förväntningarna medan Wells Fargos resultat var en besvikelse.

Först ut att rapportera var USA:s största bank JP Morgan Chase som redovisar en resultatökning på 21 procent under fjärde kvartalet. Nettovinsten steg till 8,5 miljarder dollar, motsvarande runt 80 miljarder kronor, under perioden. Det motsvarar en vinst på 2:57 dollar per aktie, eller drygt 24 kronor. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 2:35 dollar per aktie, enligt Refinitiv.

Även Citigroups resultat under fjärde kvartalet var bättre än väntat. Resultatet landade på 1:90 dollar per aktie, motsvarande cirka 18 kronor per aktie. Väntat var ett resultat på 1:84 dollar per aktie, rapporterar CNBC.

Wells Fargo däremot redovisar ett kraftigt resultatfall. Vinsten under fjärde kvartalet uppgick till 2,87 miljarder dollar, motsvarande runt 27 miljarder kronor. Det är mindre än hälften av vinsten på 6,06 miljarder dollar motsvarande kvartal året före, skriver CNBC. Det var också lägre än vad ekonomer på Wall Street hade räknat med. Wells Fargos aktie faller 2,5 procent i förhandeln på New York-börsen.

Banken fick en ny vd i oktober, Charles Scharf, och kämpar sedan flera år med höga kostnader för att anpassa sig till nya regelverk och med att återfå förtroendet efter en stor intern skandal som uppdagades under 2016.