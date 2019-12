Vitaminen många behöver när solen står lågt

Fakta

På våra breddgrader är solljus den viktigaste D-vitaminkällan sommartid. Vitaminet lagras i kroppen men förbrukas under vintern. Under den mörka delen av året behöver man få i sig D-vitamin via kosten. Fisk, ägg, kött och svamp är bra källor.

Det D-vitamin som används vid berikning av exempelvis mjölk kommer från fettet i fårull. Vegetabiliska livsmedel brukar berikas med ergokalciferol (D2), som finns i skogssvamp.

Barn som får i sig för litet D-vitamin kan drabbas av rakit, som missformar skelettet. Allvarlig brist på D-vitamin kan orsaka kramper.

D-vitamin är giftigt i alltför stora mängder och kan påverka njurarnas funktion. Men för att nå sådana mängder måste man överkonsumera vitamintillskott, det är ingen risk för överdoser bara via maten.

Källa: Livsmedelsverket