Yungblud gör efterlängtad Sverigespelning

Till helgen drar franchise-musikfestivalen Lollapalooza i gång i Stockholm.

När det stod klart att festivalen skulle arrangeras i Sverige började önskemålen om artister hagla in till arrangören. En av de mest efterfrågade var 21-årige Dominic Harrison, som gör musik under namnet Yungblud.

Det är en klassisk historia: En tonåring som aldrig har känt sig bekväm i hemorten, som retas för sitt färgade hår och sina målade naglar, lämnar allt bakom sig för att söka lyckan i storstaden.

I just den här historien heter tonåringen Dominic Harrison, hemorten Doncaster och storstaden London, dit Harrison flyttade som 16-åring. Efter att, bara några månader in på utbildningen, ha hoppat av den konstskola han sökt till bestämde han sig för att satsa helhjärtat på musiken.

"Stoppad hela tiden"

Tack vare låtar som "I love you, will you marry me" och "Psychotic kids" kan han återvända hem triumfartat.

– Jag var hemma nyligen och medan jag gick genom centrum blev jag stoppad hela tiden. Jag tänkte "vad fan är det som pågår?". Allt jag egentligen har gjort är att lira musik med mina två bästa vänner. Framgången har kommit som en chock, säger han.

Yungblud har hyllats för sin energiska blandning av rock, punk, ska och hiphop. I fjol släpptes debutalbumet "21st century liability", och under det idoga turnerandet sedan dess har en uppföljare filats fram.

"Lika spretigt"

– Det nya albumet är mycket känslomässigare och sorgligare än det förra. Musikaliskt är det fortfarande lika spretigt. Jag blandar genrer för att skapa någonting eget, och om folk som lyssnar säger "jag kan inte beskriva hur det låter" – då har jag gjort mitt jobb, säger Harrison.