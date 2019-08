Zara Larssons album kan dröja ytterligare

Foto: Adam Ihse/TT

Zara Larssons kommande album har varit efterlängtat länge. Nyligen berättade hon för TT att hon ville släppa sin nya fullängdare före vintern – men nu verkar det kunna dröja längre.

"När du trodde att ditt album skulle komma ut 2019 men till följd av att inte känna sig nöjd inser att det antagligen inte kommer göra det, så går du direkt tillbaka till studion igen", skriver hon på sin Instagram och ber om ursäkt.

Zara Larsson berättar vidare att hon arbetar med att försöka släppa pressen på sig själv och att hennes roll som popsångare ofta präglas av att hennes låtar blir hårt bedömda.

"Det är svårt att göra saker 'bara för skojs skull' och prova saker", skriver hon, men understryker att hon vill känna sig stolt över alla sina alster.

2017 släppte sångerskan albumet "So good", med hits som "Lush life" och "Never forget you".