Zlatan till angrepp mot Janne Andersson

Zlatan Ibrahimovic anser sig ha öppnat dörrar för fotbollsspelare med invandrarbakgrund.

Men i en intervju i går han till hårt angrepp mot förbundskapten Janne Andersson och hur hans uttagningar sett ut.

38-årige Ibrahimovic har inte spelat i landslaget sedan EM i Frankrike sommaren 2016. Efter det mästerskapet tog Janne Andersson över efter Erik Hamrén som svensk förbundskapten.

Ibrahimovic ställer frågan hur många med annan bakgrund som fanns med i Anderssons första landslagstrupp för knappt tre år sedan.

– Ingen. Sedan fick han frågan om det. Då bajsade han på sig. Andra samlingen tog han med spelare med annan bakgrund för att det skulle bli politiskt korrekt, säger Zlatan Ibrahimovic till Expressen och fortsätter:

– När jag såg den första samlingen var det som att någon skickade ett meddelande: Det Zlatan har gjort, det Zlatan står för, det är inte okej här.

"Är en sekt"

Ibrahimovic, i dag i Sverige för att få sin staty i Malmö avtäckt, ser en viss skillnad i Anderssons senaste trupper.

– (Alexander) Isak har kommit in i bilden. (Muamer) Tankovic har kommit in i bilden. Annars ser det ut lite som innan jag kom in (2001). Det är en sekt, och den sekten stannar kvar hela tiden även om det finns bättre spelare där ute.

Förbundskapten Janne Andersson möter kritiken i .

"Irriterad"

– När det gäller hur jag tar ut truppen i landslaget handlar det om en sak. Hur spelaren kan hjälpa oss att vinna matcher. Var man kommer ifrån eller var man har sina rötter spelar ingen som helst roll, poängterar Andersson och fortsätter:

– Jag tror att spelare som Zlatan har fått ta många strider och att han och många andra har stött på fördomar och blivit orättvist behandlade utifrån deras ursprung. Men jag blir irriterad när man insinuerar att jag skulle basera mina uttagningar på varifrån man kommer. Det är otroligt långt ifrån vad jag står för både som ledare och person.