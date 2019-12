Här är sporthöjdpunkterna att titta på i jul

Foto: ULF PALM / TT

Trött på sillen och köttbullarna? Då är det dags att vända blicken mot tv-skärmen.

Här är sporthöjdpunkterna under jul och nyår 2019.

+ Tour de Ski

När: 28 december–5 januari.

Var: Schweiz och Italien.

Tv: SVT och Eurosport.

Kommentar: Årets stora höjdpunkt i längdvärldscupen – särskilt i år då inget större mästerskap arrangeras. Räkna med full fart från start när svenskorna ska försöka ta upp kampen mot norska superstjärnan Therese Johaug, som har vunnit alla distanslopp hittills under säsongen. Kan comebackande Ebba Andersson vara med och konkurrera direkt efter knäskadan? Och hur mycket kommer Sverige sakna Linn Svahn, det stora utropstecknet i sprintvärlden de senaste veckorna, som inte blev uttagen i truppen? Tävlingarna drar i gång med masstart för damer och herrar (10/15 km) i schweiziska Lenzerhaide på lördag och avgörs inte på placeringar utan på totaltiden efter alla tourens lopp. Senast en svensk åkare vann touren var 2007–2008 då Charlotte Kalla segrade på damsidan.

+ JVM i ishockey

När: 26 december–5 januari

Var: Tjeckien.

Tv: SVT, TV6, TV10.

Kommentar: För många den stora höjdpunkten mellan jultuggorna. Har Sverige vad som krävs för att ta sitt första guld sedan 2012? Den 5 januari har vi svaret. Förväntningarna är förstås höga på svensk ishockeys framtid, ett lag som brukar kunna vara med och slåss om medaljerna i junior-VM, och premiären mot Finland på annandagen blir en värdemätare direkt i jakten på nya medaljer. Juniorkronorna spelar sina matcher i Trinec i östra Tjeckien och kommer att luta sig mycket mot spelare som David Gustafsson (till vardags i NHL-laget Winnipeg), Rasmus Sandin (Toronto Marlies, AHL) och Frölundatalangen Lucas Raymond.

+ Premier League

När: 26 december–2 januari

Var: England

Tv: Viasat/Viaplay.

Kommentar: Leicester–Liverpool, Arsenal–Chelsea och Arsenal–Manchester United. Julledigheten bjuder på flera godbitar i den engelska ligafotbollen. Kan tabelltvåan Leicester skrälla i toppmatchen hemma mot överlägsna serieledaren Liverpool? Studsar United tillbaka efter två raka matcher utan seger? Och hur går det för Arsenal under nye tränaren Mikel Arteta efter att Fredrik Ljungberg fått lämna sitt uppdrag som huvudtränare?

+ SHL

När: 26, 28 och 30 december

Var: Sverige

Tv: C More, C More hockey, Sportkanalen, TV4.

Kommentar: En uppsjö SHL-matcher serveras ihop med julgodisresterna i mellandagarna. Det bränner till rejält den 28 december då serieledande Färjestad möter tabelltvåan Luleå – som nu inför julledighetens matcher jagar med en ynka poäng upp till Karlstadlaget, men med en match mer spelad. Sist lagen möttes segrade Färjestad med 4–3. Lite längre ned i tabellen hittar vi Växsjö, som gjort ett rejält lyft och vunnit tre av de fyra senaste matcherna. Om de avrundar året med segrar mot Djurgården, ett snäpp ovanför i tabellen, den 26 december och tabelljumbon Oskarshamn den 30 december, återstår att se.

+ Annandagsbandy

När: 26 december

Var: Sverige

Tv: Bandypuls.se.

Kommentar: Annandagsbandy upplevs i allmänhet bäst på plats – med den traditionsenliga portföljen full av värmande dryck. Runt om i landet finns flera bandymöten att välja på – allt ifrån division 2 Södra Norrland – där Grängesbergs BK möter Borlänge bandys ungdomslag – till de dubbla mötena mellan Villa Lidköping och AIK Bandy i Elitserien för både dam och herr.

+ NBA

När: 25-31 december

Var: USA

Tv: C More och Sportkanalen.

Kommentar: I världens främsta basketliga väntar ingen julledighet, så när som på självaste julafton. Juldagen, annandagen, nyårsdagen och alla dagarna där emellan är laddade med flertalet NBA-matcher enligt den omdiskuterade traditionen. Och det amerikanska spelschemat – med allt vad tidsskillnad innebär – är en riktig höjdare för den som uppskattar att ställa om sin dygnsrytm under jullovet. Matcherna startar som tidigast 18.00 (juldagens toppmöte mellan Toronto Raptors och Boston Celtic), men de flesta sänds svensk nattetid. Ett exempel som kan vara värt att stanna uppe för är mötet mellan NBA-ledande Milwaukee Bucks och tabelljumbon Atlanta Hawks – som sänds halv två på natten mellan annandagen och den 27 december.

Simon Sjöstrand/TT

Hilda Djupenström/TT