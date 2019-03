Norsk vasaloppsseger efter supertaktik

En lagkörning och supertaktik som har tagit långloppsåkningen till en helt ny nivå.

Så beskriver flera konkurrenter rycket som gjorde att Tore Bjørseth Berdal vann Vasaloppet.

John Kristian Dahl, vår roadkapten, är mannen bakom den här segern, säger segraren.

Årets Vasalopp präglades av snöstorm och motvind. När drygt fyra kilometer återstod var alla inriktade på att en stor klunga skulle komma in samtidigt på upploppet i Mora. Samtliga spurtare i de olika lagen började göra sig redo. Då placerade sig plötsligt fem gulklädda Team Koteng-åkare i täten. Den som tog befälet var John Kristian Dahl, trefaldig segrare i Vasaloppet.

Tore Bjørseth Berdal berättar vad som hände:

-John Kristian Dahl, som är vår roadkapten, samlade laget där framme i täten och gav tydliga order. ”Torleif (Syrstad) du ska in i det spåret, Stian (Hoelgaard) du ska in i det spåret. Sedan ropade han bara till mig: Tore, nu går du!” Då var det bara att gå "all in".

Konkurrenterna blev totalt överraskade.

-Jag är så imponerad av laget, men var ändå inte säker på seger förrän kransen lades kring min hals, säger Tore Bjørseth Berdal.

Imponerad svensk

Anton Järnberg, sportchef i det konkurrerande teamet Lager 157, var imponerad.

-Det teamet förde upp långloppsåkningen till en helt ny nivå. Det var så häftigt att se, trots att vi andra blev utspelat av dem. Det visar att det inte längre går att ensam vinna Vasaloppet. Man måste teamköra och det kommer vi att ta med oss till nästan år. Vi har åkarna, nu ska bli ett ännu bättre lag tillsammans, säger han.

En annan poäng i sammanhanget var att platsen för Bjørseth Berdals ryck var på exakt samma plats som han förra året blev uppåkt efter att länge ha varit ensam i ledning.

-Då var det en fruktansvärd upplevelse. Jag trodde att jag skulle fixa segern när de andra kom och körde förbi. Under hela året har jag tänkt på detta och ett tag var jag nästan deprimerad. Därför känns det så skönt att nu kunna ta revansch och vinna efter att ha ryckt på just det stället. Det känns nästan overkligt, säger han.

Besviken svensk

Bäste svensk blev Oskar Kardin med en nionde plats. Han blev, liksom alla andra, överraskad när Team Koteng-åkarna gjorde sin kupp.

-Åkarna i vårt lag var alerta under större delen av loppet. Men ett kort ögonblick bommade vi och blev det förlorande laget.

Kardin säger att han var pigg och redo för spurt när det hände:

-Tyvärr missade vi lite och plötsligt hade han fem-sex sekunder. Vi blev lite tagna på sängen och ouppmärksamma. Det här var inte bra. Nu är man lite uppgiven. Jag har inte tränat ett år för att bli nia.

Anders Hansson/TT