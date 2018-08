Nyförvärv lämnar Växjö DFF

Elin Åkerman värvades in till Växjö DFF inför säsongen.

Nu står det klart att anfallaren lämnar klubben.

Foto: JOSEFINE LOFTENIUS

Efter att ha varit en av elitettans bästa spelare under 2017 valde Växjö DFF att värva in Elin Åkerman inför debutsäsongen i allsvenskan. Anfallaren fick spela under inledningen på säsongen, men har ju längre säsongen fortskridit kommit allt längre ifrån startelvan.

Nu är det klart att parterna går skilda vägar, skriver Växjö DFF på sin hemsida. Vilken klubb hon går till ännu inte presenterat.

Klart är också att mittfältaren Mikaela Almgren lämnar Växjö DFF för spel i elitettanlaget Asarums IF FK. Också Almgren har haft svårt att ta en plats i Växjös lag.

”Nu har båda valt att pröva sina vingar i andra lag och vi tackar dessa härliga och duktiga tjejer för sin tid i Växjö DFF och önskar dem lycka till i sina nya föreningar”, skriver klubben.