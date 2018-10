Tidigare Lakersspelaren tvåmålsskytt i förlustmatch

Foto: DARRYL DYCK

Det blev en riktig målfest när Calgary slog Vancouver med 7–4.

Elias Pettersson, 19 år, stod för två mål för det förlorande laget – i sin andra match i NHL-ishockeyn.

– Dynamit. Han var vår bäste spelare i kväll. Han var en av ljuspunkterna i matchen, säger Vancouver-tränaren Travis Green, enligt ESPN.

Loui Eriksson och Alexander Edler knep varsitt assistpoäng efter framspelning till Pettersson.

Pettersson stod i sin tur för en assist till Bo Horvats mål i numerärt överläge. Den 19-årige svensken har nu fem poäng efter sina två första matcher i NHL. Han gjorde första målet när Vancouver vann hemma mot Calgary med 5–2 i veckan.

Men Petterssons succéspel räckte inte för att ta laget till seger igen. Calgary tappade sin 4–3-ledning, efter att Vancouver gjort fyra mål på raken i tredje perioden. Elias Lindholm stod för två av Calgarys mål.

Även Viktor Arvidsson gjorde två mål under mötet mellan Nashville och New York Islanders. Hans andra mål, sent i andra perioden, visade sig vara matchavgörande.

Arvidssons, och matchens, första mål kom i första periodens fjärde minut. Svensken drog pucken bakom egen rygg och mellan sina ben för att finta bort New York-backen Ryan Pulock framför mål.

Och ensam mot Islanders målvakt Thomas Greiss var det inga problem för Viktor Arvidsson att sätta pucken i mål.

– Det är ingenting som jag tränar speciellt på, det bara kom till mig, sade Arvidsson om finten till nhl.com.

Matchen slutade 4–3 till Nashville och svenske Mattias Ekholm gjorde ytterligare ett av vinnarnas mål. Filip Forsberg noterades för en assist.

Segern borta mot New York var Nashvilles andra raka.

– De spelade snabbt och målmedvetet redan från start. Det visade sig bli riktigt bra hockey. Jag tyckte att vi redan gjort ett bra jobb som klarade den första matchen (en 3–2-seger mot New York Rangers borta i torsdags). Det är aldrig lätt mot öppningsmatcherna mot ett hemmalag, säger Nashville-coachen Peter Laviolette till nhl.com.