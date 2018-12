Tingsrydsprodukter tog NHL-poäng

Oliver Ekman-Larsson och Lawrence Pilut gjorde var sin assist i nattens NHL-matcher.

Foto: Rick Scuteri

Stjärnrookien Rasmus Dahlin satte tonen i Buffalo, genom att snärta in 1–0 i powerplay i slutet av första perioden mot Anaheim. Och Linus Ullmark fortsatte med att hålla tätt matchen ut, han räddade 40 skott, vilket ledde till en komfortabel hemmaseger med 3–0.

– Jag var ju medveten om det, säger Dahlin om det faktum att han fram till nu inte gjort några mål inför hemmapubliken i Buffalo.

– Det var en sagolik känsla att få in den inför våra fans, skönt att första målet är avklarat, säger han i en tv-intervju på lagets Twitter.

Tingsrydsfostrade Lawrence Pilut assisterade Jeff Skinner till ett av Buffalos mål.

Fakta Buffalo–Anaheim 3–0 (1–0, 0–0, 2–0) Buffalo: Rasmus Dahlin (4), Jeff Skinner (Lawrence Pilut), Conor Sheary. Målvakter: Carter Hutton 0,0 procent, Linus Ullmark 100 procent. Anaheim: Målvakter: John Gibson 90,9 procent, Chad Johnson 0,0 procent. Visa mer...

Gabriel Landeskog, som har gjort flest mål av NHL-svenskarna hittills denna säsong, fullbordade sitt andra dussin nästan gratis – i en grötig powerplay-situation damp pucken ner framför honom och han kunde från nära håll stöta in den bakom Arizonas Adin Hill. Det innebar reducering till 2–4, men hans Colorado förlorade ändå matchen med 4–6.

Oliver Ekman-Larsson var andra spelaren med Taif-bakgrund som kom med i poängprotokollet. Ekman-Larsson och Niklas Hjalmarsson fick var sin assist för Arizonas två avslutande mål.

I Toronto fick Andreas Johnsson lite turligt målpoängen när ett skott från Mitch Marner for via svensken in i mål, vilket innebar 2–1 i mötet med New York Rangers. Johnsson fick även två assist i matchen, som slutade 5–3 till kanadensarna. //TT/SMP