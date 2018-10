Växjö DFF utklassade Hammarby

Foto: Filip Sjöfors

Växjö DFF stod för en rejäl urladdning när Hammarby besegrades med solklara 5–1 i säsongens sista hemmamatch. Segern, inför 398 åskådare, betyder att nykomlingen definitivt säkrade nytt allsvenskt kontrakt.

Växjö DFF var det spelförande laget i den första halvleken och rullade på bra på Myresjöhus Arenas hybridmatta. De olika lagdelarna kuggade i bra från backlinjen via mittfältet upp till anfallet.

Först och främst handlade det om att hålla tätt bakåt och de riktigt heta målchanserna lät vänta på sig.

Hammarby var inte ofarligt när lägena gavs, främst efter snabba omställningar. Det var också Hammarby som var närmast att ta ledningen i den 22:A minuten. Emma Jansson fick fritt läge i Växjö DFF:s straffområde, men Moa Edrud i hemmamålet stod för en klassräddning på närskottet och räddade även returen på ett förtjänstfullt sätt.

I den 32:a minuten spräckte växjö DFF nollan. I efterdyningarna på en hörna nådde bollen Frida Boriero som spelade fram Anna Anvegård i vänsterläge i straffområdet. Skyttedrottningen lobbade in bollen centralt där Jenna Hellstrom stod rätt placerad och nickade in ledningsmålet.

På tilläggstid i den första halvleken visade Anvegård prov på sin målnäsa när hon dundrade in 2–0 med ett välavvägt högerskott som gick via stolpen och in. Otagbart för Hammarbymålvakten Emma Holmgren.

Hammarby, som också var i behov av poäng för att definitivt säkra sitt allsvenska kontrakt, försökte nå en reducering genom att flytta fram positionerna.

I 47:e minuten serverades Emma Jansson ett bra läge i VDFF:s straffområde och Bajenanfallaren fick till ett bra avslut, men Moa Edrud stod för en ännu bättre räddning.

Växjö DFF hade fortsatt bra kontroll på den egna planhalvan och fortsatte spela sig framåt på ett fint sätt.

I den 54:e minuten föll 3–0 efter en fin repstation av Jenna Hellstrom som lobbsköt in trean över Emma Holmgren i bortamålet.

Hammarby fick dock ny kontakt två minuter senare när Växjö DFF bjöd på reduceringen till 3–1.

Jennie Nordin skulle spela hem bollen till målvakten, men bollen gick förbi Edrud och rullade in över den egna mållinjen.

I den 64:e minuten återtog dock Växjö tremålsledningen när lagkaptenen Jonna Ståhl fick pangträff på bollen i Hammarbys straffområde fram till 4–1.

Foto: Filip Sjöfors

Det målet betydde definitivt ridå ner för Hammarby och fem minuter efter 4–1-målet föll även 5–1.

Stina Lennartsson placerade snyggt in bollen vid målvaktens högra stolpe efter starkt förarbete av Signe Holt Andersen.

Därmed hade både Ståhl och Lennartsson fått göra sina första allsvenska mål.

Jelena Cankovic var ytterst nära att klämma dit 6–1 när hon fick bollen strax utanför straffområdslinjen och fick god tid att måtta in sin vänsterfot, men bollen träffade ribban.

För Växjö DFF betyder segern att man klättrar upp till sjätte plats i tabellen och att det allsvenska kontraktet för 2019 därmed också säkrades.

En omgång återstår och Växjö DFF avslutar borta mot Piteå kommande helg.