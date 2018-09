Växjö Lakers är illa ute i CHL

Foto: Mikael Fritzon/TT

Tre förluster efter sena avgöranden ser ut att bli Växjö Lakers fall i årets Champions Hockey League. Trots sen kvittering borta mot Salzburg kom österrikarnas segermål med bara 16 sekunder kvar av tredje perioden.

CHL, gruppspel, omgång 4 Red Bull Salzburg–Växjö Lakers 4–3 (1–1, 2–1, 1–1) Salzburg: Dustin Gazley, Brent Harris, Raphael Herburger, Ryan Duncan. Växjö: Linus Fröberg 2, Pontus Netterberg. Visa mer...

Därmed är det inte mycket som talar för att CHL-finalisten från i vintras ens tar sig vidare från gruppspelet. Med två omgångar kvar skiljer det sex poäng mellan Växjö och Salzburg. Det kan i bästa fall för Växjö Lakers del kan det bli en målskillnadsaffär (om man gör sin plikt och slår Csrdiff dubbelt upp) medan Salzburg bara behöver ta en poäng på två försök i matcherna mot Bern.

Lakers inledde matchen smart och effektivt. Snabbt fick man spela matchens första powerplay och där tog Linus Fröberg för sig. Han transporterade pucken in i anfallszon, tittade upp, åkte in framför målvakten och petade in ledningsmålet.

En perfekt start, precis vad ett Lakers i poängbehov behövde.

Men snart blev det mer Salzburg. Lakers checkades hårt och hade svårt att spela sig ur de hotande situationerna. Logiskt nog drog man på sig utvisningar och i denna spelform dundrade Dustin Gazley in kvitteringen efter 17 minuters spel.

Powerplay blev melodin också i andra perioden. Först gav Pontus Netterberg Lakers ledningen åter, men kort därefter kunde Brent Harris ta sig förbi en passiv Linus Högberg och skjuta 2–2. Sedan kom matchens fjärde powerplaymål, denna gång då Raphael Herburger fått ett friläge och vippat in pucken förbi Viktor Andrén i Lakerskassen.

Växjö Lakers levde farligt inför tredje perioden och man fick kämpa för varje offensiv millimeter. Austin Ortega var oerhört nära att kvittera till 3–3 men efter videogranskning dömdes målet bort. Matchens sista minut blev den mest händelserika.

Lakers plockade ut Andrén, satte in en sjätte utespelare och efter 19.24 var det kvitterat, efter att Linus Fröberg slagit in en retur på skott från Joel Persson. 3–3 och bara 36 hyperviktiga sekunder kvar att spela för att säkra minst en viktig poäng.

Vad händer? Jo, ett byte när allt går fel, där österrikarna får en sista chans och där Ryan Duncan drar ner rullgardinen efter 19.44.

Nu står Lakershoppet till två segrar mot Cardiff samtidigt som Salzburg förlorar dubbelt mot Bern.