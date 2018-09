Växjö Vipers vann i Kalmar – talang gjorde succéinhopp

En stark slutspurt och ett succéinhopp av Samuel Algman Folkesson. Det bäddade för Växjö Vipers vinst i säsongens första Smålandsderby.

Segersiffrorna skrevs till 9–5.

Foto: Lena Gunnarsson

Växjö Vipers kom till spel med i stort sätt samma lag som senast mot Linköping. Den stora skillnaden från premiärmatchen var att målvakten Edin Omanovic var förpassad till bänken. In kom i stället nyförvärvet Viktor Kastengren, som därmed gjorde debut i SSL och för sin nya klubb.

Mot Linköping gjorde Växjö Vipers första målet efter endast sju sekunder. Även den här gången rivstartade laget. Redan efter 16 sekunder gjorde André Andersson 1–0, när han satte bollen i krysset från nära håll.

I inledningen var det Växjö för hela slanten. 2–0 gjorde Christopher Holmér efter 5.13. Bortalaget hade bud på mer och Kalmarsund ska tacka målvakten att siffrorna inte var större när halva perioden var spelad.

Efter hand växte Kalmarsund in mer i matcher. Bland annat hade Tim Nyander ett skott i ribban. Det var dock Växjö som skulle få nästa mål. På en snabb kontring lyfte Manuel Maurer in 3–0. Då stod klockan på 16.08. Bara 30 sekunder senare fick till slut Kalmarsund utdelning. Och det var lagets stjärnkedja som klev in i handlingen. Kim Nilsson passade till Tim Nyander, som spelade till Marcus Johansson, som satte 3–1.

I den andra perioden skulle hemmalaget vända på matchen. Stärka av reduceringsmålet kom Kalmarsund ut starkt. Och det var förstakedjan som hade huvudrollen. 3–2 gjorde Marcus Johansson. Det blev också ett hattrick när samme Johansson kvitterade. Sedan satte Kim Nilsson 4–3 på straff efter 13.23. Ett resultat som stod sig perioden ut. En period som annars präglades av böljande spel, hårt spel och mycket känslor. Växjö hade sina lägen, men när väl skotten gick igenom stod en storspelande Carl Bending-Sörling i vägen.

Till den tredje perioden valde Växjö Vipers att byta in Samuel Folkesson Algman, i stället för Jesper Sankell som utgick efter en misstänkt skada. Vilken succé det blev. I första bolltouchen satte talangen 4–4 i inledningen av perioden. Kalmarsund skulle dock snabbt gå upp i ledning igen genom Kevin Haglund. Men bara sekunder senare klev Samuel Folkesson Algman fram igen och satte på nytt kvitteringen. När sedan Ludwig Persson efter 9.51 satte 6–5-målet i krysset var Växjö åter i ledning. Efter 14.59 utökade Johan Roos Växjös ledning till 7–5, också det med ett skott i krysset. Och 15.19 gjorde Christopher Holmér 8–5.

Kalmarsund valde att plocka målvakten första gången efter 16 minuter. Men i stället för reducering satte Johan Roos sitt andra för kvällen när i tom bur sköt in slutresultatet 9–5.