Älmeboda/Linneryd utmanar storheterna

En småklubb utan ungdomslag som fyller på underifrån. Älmeboda/Linneryd har provat lyckan förr och gör det igen. Men finns basen för division 2-fotboll?

Foto: URBAN NILSSON

Division 3-avslutningen blev en riktig rysare, dessutom kantad av protester och poängavdrag. Men till slut smällde champagnekorkarna på Kullbergsplan i Rävemåla.

FK Älmeboda/Linneryd är tillbaka i division 2, och man ber inte om ursäkt.

– Det är mitt sjätte år och vi har kvalat två gånger tidigare till tvåan och missat. Vi var rätt chanslösa mot IFK Trelleborg första gången vi försökte, men vi föll jättesnöpligt mot Nybro i sista rundan för två år sedan. Man har mått illa över senaste missen sedan dess, sa lagledaren Martin Elg när ångesten släppt och avancemanget var klart.

Att det sedan var Nybro IF, som tack vare hemmaseger mot Växjö United, banade väg och gav Älmeboda/Linneryd chansen att knata upp i topp i sista omgången av trean, gjorde ju upplösningen än mer infernalisk.

Hur blir det då i framtiden?

– Vi har tränat på förbaskat bra och har hygglig bredd. Några killar (Eric Hörnell och Philip Hausenkamph) som stack iväg för att plugga utomlands kommer tillbaka efter jul och väljer förhoppningsvis att spela för oss. Prio är förstås att behålla folk. Se på Bromölla som tog klivet upp förra året. De har gått riktigt bra och är topplag i tvåan utan att ha förstärkt jättemycket.

Och du själv?

– Jo, de fyra senaste åren har jag väl sagt att nu får det vara nog. Det är tudelat, säger lagledaren som också är vd för familjeföretaget Elgproslin i Kvarnamåla.

Efter en tid som anställd tog Martin Elg över efter sin far Stephan, som i sin tur startade allt tillsammans med sin far och Martins farfar, Torsten G:son Elg, redan 1965. Då under namnet Elg & Elg-Elgporslin.

– Resorna blir ju knappast kortare nästa år, sedan vet man inte hur serieindelningen blir. Vi får se, mycket är fortfarande oklart.

Även fotbollen har varit lite av en familjeangelägenhet de senaste åren för Martin Elg.

– Jag spelade själv i Väckelsång när jag växte upp och blev så småningom tränare där, och senare i Tingsryds U- och B-lag innan jag hamnade här i föreningen när Filip, min grabb, börjat spela här. Jag skulle bara skriva lite matchreferat eftersom jag drev sportaffär inne i Tingsryd då och hade rätt ont om tid. Men när jag sålt affären kom suget tillbaka och jag hoppade på som lagledare. De senaste tre åren har Emilia, äldsta dottern, också varit med i organisationen. Hon är utbildad massör men har fungerat som assisterande tränare sedan Bashkim Isufi tog över huvudansvaret för laget.

Foto: URBAN NILSSON

Foto: Filip Sjöfors

Även Olof Carlsson, ordförande i FK Älmeboda/Linneryd sedan två år, har levt med fotbollen sedan barnsben och har starka familjeband till klubben där han basar.

– Jag började i pojklaget i Linneryd och spelade i A-laget i tio år. Sedan var jag ungdomstränare i 15 år när barnen växte upp och hade börjat. När vi var uppe i division 2 för lite mer än tio år sedan så var det med ett lag med nästan bara egna produkter. Det är skillnad nu, vi har ett stort glapp på ungdomssidan och egentligen är det bara två i truppen som kommer ur egna leden – Robin Johansson, som fått lite av ett genombrott och gjort elva mål i serien i år och så Tobias Sandell, som är målvaktstränare.

Varför är det så?

– Vi är en liten klubb, ungdomarna försvinner härifrån och det är svårt att engagera ledare. Allra svårast är att få folk att ställa upp som styrelseledamöter, även om vi har fått ihop ett bra gäng nu.

Älmeboda/Linneryd är tillbaka i tvåan och ett styvt jobb väntar för ordförande, sportchef och andra med ansvar för 2019 års trupp.

– Egentligen var ju Älmeboda IF ännu högre upp på den tiden vi var två föreningar. Det var när de spelade i gamla division 3 på 1970-talet. Det är svårt att jämföra men då fanns ju bara två serier ovanför, nu har vi ju allsvenskan, superettan och division 1-serierna, säger ordföranden.

Hösten 2018 stod Älmeboda/Linneryd till slut som den stora segraren. Växjö United, som använt en icke behörig spelare, fick poängavdrag, förlorade dessutom sista matchen och åkte ner på kvalplats. Älmhults IF, till slut trea i serien, lämnade även in protest mot Älmeboda/Linneryd men fick inte gehör på förbundsnivå.

Såhär summerade nyligen styrelsen och sportgruppen epilogen i serien och efterspelet i ett uttalande på klubbens hemsida:

”Veckan som varit har präglats av anmälningar, hot och lögner mot oss. Vi har bevisat att vi inte gjort något fel och kommer att ställa upp för våra spelare på alla sätt. Efter att disciplinnämnden på Svenska Fotbollsförbundet på fredagsmorgonen enhälligt lämnat anmälan utan bifall var vi fortfarande seriesegrare. Vi inom FK Älmeboda/Linneryd använder oss av spelklara spelare för sportsliga framgångar. Med detta klargörande lägger vi hela denna historien bakom oss och kommer inte att kommentera detta vidare. Nu är allt fokus framåt mot säsongen 2019.”

Högre status, högre krav, högre kostnader och längre resor. Kommunens särklassigt bästa fotbollslag rustar för en tuff utmaning.

Foto: URBAN NILSSON