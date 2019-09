Både dans och Kiss när AMB tar ut svängarna

Foto: Mini Gemoll

Foto: Per Ohlsson

Det sprudlar av idéer i högkvarteret på Academy of Music and Business.

De säger det inte rakt ut, men de har tröttnat på att kommunens överlägset bästa konsertsal, Gibson auditorium, står outnyttjad. Så rektorerna Jakob Klingstedt och Daniel Hylse har börjat boka artister och sälja in evenemang.

– Men eleverna kommer alltid i första hand, säger de.

Först blev de Årets företagare i kommunen. Sedan i Kronobergs län. Den 11 oktober kan AMB bli hela Sveriges företagare, i tuff konkurrens med ytterligare 20 regionala vinnare.

– Visst vore det häftigt... och bra för oss, säger grundaren och biträdande rektorn Daniel Hylse.

Han är gitarristen och hårdrockaren som var med och fick fart på Kulturverkstan på orten en gång i tiden. Nu berättar han att hans tre egna ungar mer eller mindre tröttnat på musiken och ägnar sin fritid åt idrott och andra aktiviteter.

– Vi vill vara branschnära, men allt går så snabbt och är så trendkänsligt. Det är en utmaning, säger rektor Jakob Klingstedt.

Han hängde med hustrun Emmy Ankarberg-Klingstedt till Tingsryd när hon blev headhuntad som sångpedagog av gymnasieskolans grundare. Själv fick han anställning som historielärare då AMB drog igång 2013. Fyra år senare var han skolledare, och nu är han själv med och skriver ny historia.

– Jag var en av de först anställda. I dag är vi ett 30-tal totalt, varav 20 är pedagoger och resten har andra roller på skolan, och på fastighets- och hotellsidan. Det här är ju väldigt speciell verksamhet eftersom 90 procent av våra elever flyttar hit från andra orter. Det innebär också att vi får ta socialt vuxenansvar utöver det vanliga på ett gymnasium, fortsätter Jakob Klingstedt.

Och Daniel Hylse fyller i:

– Vi har lite olika roller men man får vara beredd att rycka ut när som helst. Kanske för att agera rörmokare och laga något som gått sönder på ett av våra boenden. Bara en sån sak som att lokalerna här på skolan står öppna till klockan 22 varje dag. Ja, det krävs ju att vi finns tillgängliga... inte minst som medmänniskor och bollplank.

Foto: Mini Gemoll

När AMB i Tingsryd slog upp portarna för sex år sedan hade grundarna Andreas Carlsson, Daniel Hylse och Magnus Lundin höga ambitioner, men de var långt ifrån säkra på hur projektet skulle utvecklas.

– Jag trodde faktiskt inte det skulle bli såhär bra, säger Daniel Hylse i dag.

Intresset visade sig snart så stort att ytterligare ett AMB-gymnasium sjösattes i Vara hösten 2017. Dessutom startades en treårig ekonomiutbildning i Kristianstad förra hösten. Bara i Tingsryd går i dag 165 elever.

– Det är mycket på gång och vi vill utnyttja våra kontakter och locka fler inspirerande artister hit. Vi har redan haft några så kallade clinics för eleverna, med musikaliska möten i studiesyfte. Nu är tanken att artisterna som kommer och träffar våra elever på skoltid också stannar och håller en konsert för allmänheten på kvällen. Vi har kontaktnät, utrustning och lokaler och hela den biten, så det känns naturligt att bjuda Tingsrydspubliken på något extra, säger Daniel Hylse.

I slutet av september inleds eventhösten i Gibson auditorium med bluesartisten Emil Ernebro. Därefter väntar konsert med Jack Vreeswijk och Fredrik Furu, en stor dansshow med professionella dansare från Kungliga baletten och Let's Dance och till sist en jazzkonsert med Klabbes Bank.

– Vi måste testa oss fram. Vi är nybörjare på det här och vi får se i vilken skala vi kan köra. Tanken är att ta hit artister som passar för hela befolkningen. Nu är det mellanstora grejer, men det vore väldigt roligt att få hit någon riktigt stor framöver, säger Jakob Klingstedt.

De erkänner att det kittlar lite extra med dans – en genre som inte riktigt matchar skolans utbud.

V/S [versus] är en fusion mellan balett och ballroom. En föreställning där professionella dansare med bakgrund från Kungliga baletten och tv-programmet Let’s dance delar golvet. Ett oväntat möte mellan olika danstraditioner.

– När de ringde och ville komma hit så tvekade vi inte. Vi gillar att slå till på uppstuds och vi springer på alla bollar, och vi jobbar på att få hit spännande artister även till våren. Vi har bra kontakter och många hör av sig själva till oss, säger Daniel Hylse.

Sedan avslöjar han att gymnasiets egna elever kommer att bjuda på en Kiss-konsert någon gång i april. Bara en sån sak.

Det är mycket på gång på skolan som för knappt ett år sedan utsågs till Årets företag 2018 i kommunen. Men det var bara början.

I somras delade landshövding Ingrid Burman ut priset Årets företagare Kronoberg till Magnus Lundin, Daniel Hylse och Andreas Carlsson på Academy of Music and Business Education Tingsryd AB. Motiveringen löd:

”Med kärlek, nytänk och hårt arbete sätter vår vinnare region Kronoberg och sin kommun på världskartan. Med fullt fokus på individen och med ett personligt bemötande skapar de starka relationer till sina kunder och ger dem exakt vad de behöver plus det där lilla extra för att prestera. Företaget förädlar människor, låter dem växa och blomma ut. Vår vinnare har skapat jobbtillfällen inom en mycket smal nisch. Med ett ledarskap som leder till 'a better me' har många olika personligheter kommit ut som fullfjädrade artister. Vi hyllar vår vinnare med orden; Talang föds man med – framgång är hårt arbete”.

Foto: Per Ohlsson

Utmärkelsen Årets Företagare har lång historia och har delats ut i över 80 år av organisationen Företagarna, som har 240 lokala föreningar i Sverige och företräder över 60 000 näringsidkare.

Totalt gör 21 regionala segrare upp om den nationella titeln i Stockholm den 11 oktober. Tänk att gymnasiekometen AMB är en av de stolta deltagarna i riksfinalen.

Ljuv musik för en tonsäker skola.