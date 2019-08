Ljuv musik i Kvarnamåla

Foto: Per Ohlsson

Hemvändande sopranen Malin Hartelius har bestämt sig för att göra klassisk musik mer tillgänglig. Locktoner i världsklass i jordnära miljö.

Maken Claudius Herrmann, solocellist på Zürichoperan, träffade hon redan 1992. Men det dröjde till 2013 innan de blev ett samspelt par även utanför de stora operahusen.

Det är i mitten av augusti och Malin Hartelius har precis kommit hem från kammarmusikfestivalen Allegro Vivo i Wien där hon både gett konsert och undervisat. Till vardags har hon en professur på musikhögskolan i Bern. Sopranen har skaffat sig rykte som en av landets främsta operasångare och har hela världen som sin scen.

Men nu är det fullt fokus på andra upplagan av Kvarnamåla International Music Festival.

Vi tar en fika i trädgården utanför den gamla skomakarvillan, som är hennes och maken Claudius Herrmanns småländska oas sedan tre år.

– Jag har två favoritplatser – Wien och Kvarnamåla. Vi letade ett boende i mina gamla hemtrakter, som komplement till lägenheten i Zürich. Min syster hittade huset, mamma och pappa var och tittade och jag hängde med på Facetime och plötsligt var det vårt. Jag hade aldrig varit i Kvarnamåla men kört förbi här ute på väg 27 tusentals gånger, säger Malin Hartelius.

Men hur började allt hemma i Konga en gång?

– Jag sjöng i kyrkans barnkör och när jag var sju år var jag med i Brunnskvittret i Ronneby. Jag stod på friluftsscenen och sjöng ”I en sal på lasarettet” och någon annan visa. Efter det blev jag erbjuden att uppträda i Karlshamn, men när de ville ha med mig till Karlskrona också så satte mina föräldrar ner foten. Jag var bara ett barn och vi skulle ju iväg på semester. Men jag kom tillbaka till Brunnskvittret i början av tonåren. Då med ”I don't know how to love him” ur Jesus Christ Superstar och ”Joddlarkärlek”, vilket ju tyder på en viss bredd i repertoaren och ett liv präglat av kontraster. Ett gäng som hette Nonstop var husband där nere och deras vokalissa hade precis sagt upp sig. De hörde mig och tyckte väl det lät bra och så kom det sig att jag blev dansbandssångerska när jag var 14 år. Sedan rullade det på med skolrevyer och annat och så studerade sång för Sylvia Mang-Borenberg i Ingelstad, och det var mycket tack vare henne som jag fått den här karriären.

Talangen då – var familjen musikalisk?

– Framför allt pappa. Han arbetade som tandläkare i Konga och spelade trumpet och andra instrument och så sjöng han för jämnan. Vi gjorde det tillsammans också, i vuxenkören i Södra Sandsjö. Jag fick kontakt med klassisk musik genom hans skivor. Någon gång i mellanstadiet såg jag Erland Hagegård i Don Pasquale på tv. Det var min första upplevelse opera och det var fascinerande, minns jag.

Foto: Per Ohlsson

Efter gymnasiet studerade Malin Hartelius på musikkonservatoriet i Wien. Sedan fick hon omdelbart engagemang på Wiener Staatsoper och därefter anställning på operan i Zürich. Stora roller och scener har avlöst varandra.

– Jag började i Zürich 1991 och Claudius började året efter och vi har turnerat och arbetat ihop sedan dess. Musiken öppnar dörrar men det dröjde till 2013 innan vi blev ett par.

Då hade de varsitt äktenskap bakom sig.

Maken Claudius Herrmann, som även är cellist i berömda Gringoltskvartetten, berättar hur lustigt det kan vara, hur kärlek kan väckas ur ett stycke operamusik med sömntema.

– Det var under Malins avskedsföreställning på operan i Zürich, som det till slut hände. Bland annat gjorde vi arian ”Oh, sleep” av Händel tillsammans.

Ibland hinner verkligheten ifatt även en tjej som växt upp på Högebo gård utanför Konga och som står stadigt på jorden. Som den där gången på stora scenen på Carnegie Hall i New York för rätt många år sedan nu, när tanken svindlade och hon blev lätt knäsvag.

– Plötsligt slog det mig; ”Hur har jag hamnat här?”

Hon fortsätter:

– Trots allt är jag lilla Malin från Konga och jag har fått så mycket. Det har länge varit en dröm att bjuda tillbaka, och festivalen är ett sätt. Stämningen blev så genuin förra året med fantastiska musiker på hög nivå och så jordnära miljö. Det är en otrolig kraft när ytterligheter möts. Allt som är äkta kan vem som helst ta till sig, så är det.

Förra året kom närmare 700 personer till Kvarnamåla International Music Festival för att ta del av klassisk kammarmusik.

– Tanken är ett arrangemang som är återkommande och som Tingsryds kommun inte kan tänka sig vara utan. Målet är att anordna festivalen två till tre år – sedan får vi se vilka intervaller det blir, säger initiativtagaren.

Kvarnamålas auktionshall blir liksom förra året centrum för kammarmusik i världsklass, och det dyker upp del namn som var med även 2018. Malin Hartelius själv förstås och Gringoltskvartetten med hennes man på cello. Några nya ansikten för året är jazzpianisten Anders Persson och Mark Holloway på viola.

Fredagen den 30 augusti blir det en konsert med fullt fokus på Wolfgang Amadeus Mozart. P-G Bergfors ska berätta om 1700-talsmusikern och skådespelerskan Mary Lou Ward läser hans ocensurerade texter.

– Den gode Mozart var väldigt speciell, intelligent och otroligt kreativ. Allt är inte riktigt rumsrent och man får höra mycket som man nog aldrig kunde ana var skrivet av honom. Det är väldigt roliga texter.

Malin Hartelius vill presentera en framtidsartist varje år. 2018 var det Kajsa Palmér från grannbyn Möckleryd och i år blir det Simon Olaison.

– Han har läser musiktillägget på Katedralskolan i Växjö och spelar violin och är väldigt duktig. Förra sommaren jobbade han faktiskt ideellt under festivalen. Han var så intresserad och engagerad att det är extra roligt att bjuda in honom nu.