Loppislördag hos Lions – här förenas nytta med nöje

Midsommarafton är enda loppisfria lördagen.

– Annars kör vi året runt, berättar Birgitta Wennermark i Lions Club.

Foto: Per Ohlsson

Åsa Olsson från Jämshög har mammas fotogenlampa under armen. Hon är på jakt efter en överdel eftersom den gamla gått i kras och hon har med sig stommen för att kolla vad som passar.

– Jag har hittat tre olika. Jag tar alla tre. Det är ju inte så att man blir ruinerad precis, säger hon.

En snygg sked i nysilver har hon också fyndat.

– Jag gillar att gå på loppis och har varit här i ladan några gånger förut, men nu får det räcka för i dag, säger hon.

Foto: Per Ohlsson

Det är en alldeles vanlig lördag i loppisladan i Mårslycke. Här förenas nytta med nöje för stammisar och ströbesökare.

– Det stod 40 personer i kö utanför när vi öppnade i dag. Ibland, speciellt på sommaren, kan det vara upp mot 100. Visst går det att fynda, försäkrar Birgitta Wennermark.

Hon är en av drygt 50 medlemmar i Lions Club i Tingsryd och en av 44 schemalagda personer som ser till att loppisverksamheten rullar på vecka efter vecka.

– Allt vi får in går till välgörande ändamål – både här hemma i Tingsryd och internationellt. Vi har skänkt hjärtstartare och vi delar ut kultur- och ungdomspris lokalt och vi stöttar en dataskola i Gambia och mycket, mycket annat. Under 2018 samlade vi in över 1,1 miljoner kronor och loppisen är outstanding största inkomstkällan.

För 37 år sedan startade allt i samband med Tingsryds marknad. I både stor och liten skala skulle man kunna säga – sällan men voluminös i ishallen den första tiden.

Mer regelbunden blev kommersen 2003 då Lions Club flyttade in i Hultgrens före detta toffelfabrik. I ladan i Mårslycke har lördagsloppisen funnits sedan 2010.

– Det går att åka hit och lämna saker när som helst. Vi kan komma och hämta och vi ordnar hemtransporter om man inte kan ta med sig något man köpt, och är det inte röd dag så har vi öppet alla lördagar utom midsommarafton, säger Birgitta Wennermark.